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Куперман о Малкине вне топ-100 лучших игроков НХЛ: «Это уму непостижимо. Это был секрет, кто за кого голосовал. Не знаю, какие были критерии»

Игорь Куперман оценил невключение Евгения Малкина в топ-100 лучших игроков НХЛ.

– Давайте откроем большую тайну, которая была за семью печатями. Как могло получиться, что Евгения Малкина не включили в топ-100 лучших игроков в истории НХЛ? Как помню, это был большой скандал.

– Это произошло в 2017 году. Если сказать, что я тогда испытал шок, не увидев Малкина в итоговом списке – значит не сказать ничего.

Начну с того, что мне пришло письмо от комиссара НХЛ Гари Бэттмана. Лига хотела, чтобы я входил в число 58 экспертов, которые определят сотню лучших игроков в 100-летней истории лиги.

Конечно, я согласился, мне прислали бумаги с массой игроков, напротив каждого кандидата надо было заштриховать кружочек.

И кого-то можно было вписать от руки. Разумеется, первым делом я отметил Малкина с Овечкиным. Тут даже сомнений не возникло.

Но условие голосования было таким, что никто не знал, кто входит в число этих 58 экспертов. И только когда уже назвали сотню, то опубликовали их фамилии.

Там оказалось, что Европу представляют только четыре человека – президент ИИХФ Рене Фазель, Вацлав Недомански, шведский журналист и я.

Из североамериканцев я увидел несколько известных корреспондентов. Но кажется, там даже не было даже Боба Маккензи. То есть это был секрет, кто за кого голосовал.

Вот и все, и я не знаю, какие были критерии.

Но то, что Малкин не попал в топ-100 – конечно, это уму непостижимо, – сказал бывший генменеджер сборной России и работающий в офисе НХЛ Игорь Куперман.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoПиттсбург
logoРене Фазель
logoЕвгений Малкин
logoНХЛ
Игорь Куперман
logoБоб Маккензи
logoМатч ТВ
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