Губерниев про 800 передач Малкина в НХЛ: «Великий игрок, умница, продолжатель традиций интеллектуального хоккея. Тарасов называл Мальцева Есениным на льду, Евгений тоже поэт»

Дмитрий Губерниев назвал Евгения Малкина великим хоккеистом и поэтом на льду.

Ранее 38-летний форвард «Питтсбурга » стал первым россиянином в истории НХЛ , сделавшим 800 голевых передач за карьеру.

«Я поклонник таланта Жени Малкина и еще я друг его жены. И вообще я к Жене отношусь с той нежностью, с которой можно относиться к большому хоккеисту. Мы с ним дружим.

Хочу сказать, что Малкин – это интеллект, ум и образец того, что на льду могут добиваться успеха не только атлеты, но и люди, которые одновременно с атлетическим телосложением еще и здорово соображают.

Он продолжатель традиций интеллектуального хоккея. Символично, что именно он стал первым из наших, кто отдал такое количество передач, потому что хоккей – это не только голы, но еще и пасы.

Малкин – умница. В свое время Анатолий Тарасов называл Мальцева Есениным на льду. Малкин, безусловно, тоже поэт. Если брать представителей Золотого века в поэзии в преломлении на хоккей, то это Харламов , Фетисов .

Малкин – Серебряный век. Кто лучший поэт – Лермонтов или Есенин? Нельзя сравнить несравнимое, они оба великие. Для меня Женя – настоящий поэт и великий хоккеист.

Он отличный человек, труженик, а еще у него прекрасная жена, поздравлю Аню, она моя близкая подруга. Великолепно, когда люди счастливы, и я за них очень рад», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .