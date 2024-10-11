Малкин сделал 800-ю передачу в НХЛ! Это первый российский игрок с таким достижением

«Кажется, я хочу еще».

После уничтожения в Нью-Йорке (0:6 от «Рейнджерс» прошлой ночью) «Питтсбург» в гостях победил «Детройт» – 6:3. Главным героем «Пингвинс» стал Энтони Бовилье с дублем. Евгению Малкину с двумя передачами за матч покорилась красивая отметка – 800 голевых за «Питтсбург».

За день до матча россиянин эмоционально высказался о перспективах «Питтсбурга»: «Я очень люблю плей-офф и наших болельщиков. Мне необходимо это снова. Я не могу уйти, если больше не сыграю в плей-офф. Раньше не уйду». Доказывать такие претензии Евгений стал сразу.

Особенно красивой вышла первая голевая: Евгений проехал вместе с шайбой от собственной зоны, прорвался сквозь защиту и отдал на свободного Дрю О’Коннора.

Эффектно это выглядит и на схеме:

Этот гол стал для «Питтсбурга» третьим в матче. Второй ассист Евгений отдал на пятую шайбу – и вновь на О’Коннора. Правда, ее отменили – судьи углядели пас рукой у игроков «Питтсбурга».

И все же Евгений оформил еще одну голевую, теперь уже легальную – на Эрика Карлссона. Она и получилась 800-й в карьере Малкина в НХЛ. Россиянин стал 34-м хоккеистом в истории НХЛ и третьим в «Пингвинс», которому покорилась эта отметка.

Среди всех действующих игроков Евгений занимает третью строчку. Все трое принимали участие в этой игре: Сидни Кросби – многолетний партнер Малкина по команде, а Патрик Кэйн проводит второй сезон в «Детройте». Есть шанс подняться и на вторую, но Кэйн на два года моложе:

На вопрос о достижении 800 передач после игры Евгений отметил партнеров и улыбнулся: «Для меня это отличная отметка. И, кажется, я хочу еще».

У Малкина близятся еще два юбилея – до 500 шайб осталось всего 2. Ровно столько же очков отделяет Евгения от 1300 баллов в НХЛ.

А в составе «Ред Уингс» дебютировал Владимир Тарасенко. Начало хорошее: россиянин забросил вторую шайбу «Детройта» фирменным кистевым.

«Питтсбург» закрыл поражение от «Рейнджерс». «Детройт» же начал сезон с проигрыша. Дальше у Кросби и Малкина – «Торонто», у Тарасенко – «Нэшвилл».

НХЛ отредактировала правила: ждите больше удалений

Шестеркин отказался от 88 млн долларов «Рейнджерс» – мог стать самым богатым вратарем НХЛ

Фото: East News /Mike Mulholland; Gettyimages.ru /Bruce Bennett