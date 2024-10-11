Каменский о шутке «Трактора» про дискриминацию: «Не знаю, как отреагирует Ротенберг. Он человек своеобразный»

Валерий Каменский оценил шутку «Трактора» в сторону СКА про дискриминацию.

«Трактор » обыграл «Адмирал» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, одержав пятую победу подряд.

После матча игроки челябинского клуба в раздевалке показали манекена Германа, одетого в майку с надписью: «Почему никто нас не поздравляет с 5-й победой подряд? Дискриминация!»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры с «Локомотивом» (4:3 ОТ) выразил недовольство тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем: «Не должно быть дискриминации по национальному признаку».

«Не знаю, как отреагирует Роман Борисович. Он человек своеобразный. Не могу за него сказать», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

«Почему нас никто не поздравляет? Дискриминация». «Трактор» троллит Ротенберга