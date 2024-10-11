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  • «Политика окружила страну железным занавесом – и в первую очередь ударила по сборным. Это моя боль. Хорошо, что ФХР пытается выкручиваться». Юрзинов о бане России
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«Политика окружила страну железным занавесом – и в первую очередь ударила по сборным. Это моя боль. Хорошо, что ФХР пытается выкручиваться». Юрзинов о бане России

Владимир Юрзинов высказался об отстранении сборных России от турниров ИИХФ.

– Владимир Владимирович, поздравляем с полувековым юбилеем!

– Понял, на что намекаете. Действительно, ровно 50 лет назад начал свою тренерскую карьеру в сборной страны. 

Мне было 34 года – и поступило предложение от главного тренера сборной СССР Бориса Павловича Кулагина помогать ему и Константину Борисовичу Локтеву на Суперсерии-1974 против звезд ВХА. До сих пор помню эти слова Кулагина – «Хватит разъезжать, будешь моим помощником!»

Через полвека сохранил это чувство благодарности Кулагину и Локтеву. Работать в главной команде страны – счастье и профессиональное, и человеческое. И мне действительно посчастливилось, только на Олимпиадах у меня восемь медалей – три золотые, две серебряные, одна бронзовая и две – как мы шутим – деревянные за четвертое место. 

– В последние годы в нашем хоккее о сборных страны практически не вспоминают...

– Это большая проблема – и моя личная боль. Политика окружила страну железным занавесом – и в первую очередь ударила по сборным России.

Хорошо, что ФХР пытается выкручиваться, что-то придумывает. Это и Кубок Первого канала, и серии с командами Казахстана и Белоруссии. Важнейшие для национального хоккея турниры, значимость которых не переоценить, – сказал бывший тренер сборной СССР.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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Константин Локтев
Политика
Борис Кулагин
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