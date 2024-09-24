Роман Ротенберг: «Под эгидой ФХР пройдет Кубок России 3×3 и международный турнир с командами Турции, ЮАР, ОАЭ, Малайзии. Формат «3 на 3» – инструмент выполнения задач государственного уровня»

Роман Ротенберг анонсировал проведение Кубка России в формате «3 на 3».

«Федерация хоккея России продолжает развитие направления хоккея 3×3: под эгидой ФХР Экстремальная хоккейная лига (XHL) проведет Кубок России 3×3, а также новые международные турниры.

Хоккей 3×3 – это новый, яркий, динамичный формат с элементами шоу, который успел покорить сердца болельщиков по всей стране. Дисциплина 3×3 находится на стыке профессионального и массового хоккея и позволяет вовлекать в занятия спортом большее количество людей, что служит инструментом выполнения задач государственного уровня.

Во многом успех нового формата обусловлен значительной поддержкой, оказываемой ей в регионах. Безусловно, дальнейшее развитие хоккея 3×3 невозможно без расширения этого взаимодействия.

Первый Кубок России 3×3 пройдет в сезоне-2024/25. К участию приглашаются команды со всей страны, которые будут поделены на группы. В каждой из них будет разыграна путевка в суперфинал, где лучшие разыграют Кубок России.

В рамках первого этапа расширения международного сотрудничества будет проведен мастер-класс для игроков сборных Малайзии до 18 и до 20 лет.

Помимо Кубка России, под эгидой ФХР Экстремальная хоккейная лига (XHL) организует международный турнир по хоккею 3×3. Он пройдет с участием команд из Турции, ЮАР, ОАЭ, Малайзии.

Также приглашения будут направлены Беларуси , Казахстану , Киргизии, Узбекистану и другим странам. В ближайшее время организаторы совместно определят место проведения первого турнира», – написал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер СКА .