Министр спорта Беларуси о России на ОИ-2026: «Преемница СССР, одна из мощнейших стран, и сегодня исключить ее? Недопуск по надуманным условиям и принципам несправедлив»

Министр спорта Беларуси высказался об участии сборной России на Олимпиаде-2026

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил , что французская сборная может заменить Россию на ОИ-2026, если россиян не допустят на Олимпийские игры. Ранее Россия по решению ИИХФ пропустили три чемпионата мира подряд.

«Возьмите хоккей, традиционно Россия – преемница СССР. Одна из мощнейших стран в этом виде спорта. И сегодня исключить эту страну из Олимпийских игр? Я себя с детства помню, финалы Канада – СССР, Канада – Россия.

Сегодня многие российские спортсмены выступают в Национальной хоккейной лиге. Не допускать на Олимпийские игры по каким-то надуманным условиям и принципам, я считаю, это крайне несправедливо», – заявил министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук.