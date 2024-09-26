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  • Озимак об отстранении России: «Америка что, ни разу не нападала ни на кого? Несправедливо, это не ЧМ – приз наполовину. Россияне – топовые игроки, лучшие в мире, страдает спорт, а не политики и президенты»
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Озимак об отстранении России: «Америка что, ни разу не нападала ни на кого? Несправедливо, это не ЧМ – приз наполовину. Россияне – топовые игроки, лучшие в мире, страдает спорт, а не политики и президенты»

Тренер «Нефтехимика» Марцел Озимак высказался о сборной России.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что французская сборная может заменить Россию на ОИ-2026, если россиян не допустят на Олимпийские игры. Россия по решению ИИХФ пропустила три чемпионата мира подряд.

– Как вы относитесь к отстранению сборной России от международных турниров?

– Я могу сказать за очень многих людей в хоккее, и они все были бы рады видеть Россию и Беларусь на чемпионате мира. Не только я считаю, что российские хоккеисты – лучшие в мире, это топовые игроки.

Поэтому они должны участвовать в соревнованиях. Я помню, что финал СССР – Чехословакия – это был праздник. Или Суперсерия Канада – СССР. Где это сейчас? Страдает спорт, а не политики и не президенты.

Без России это не чемпионат мира. Это приз наполовину, хороший спортсмен все равно будет недоволен: «Какой же я чемпион? Я против лучших не играл».

– Будет большой несправедливостью, если Россию не допустят к Олимпиаде?

– Это несправедливо, конечно. Я бы позволил всем участвовать, кто имеет право играть по спортивному принципу. Америка что, ни разу не нападала ни на кого?

Она вмешивалась в дела государств, которые находятся в 5000 километрах от нее. Поэтому давайте спорт оставим спортом, – сказал словацкий тренер «Нефтехимика» Марцел Озимак.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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