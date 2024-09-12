Морозов об ОИ-2026: «В случае недопуска России регулярка КХЛ будет продолжаться. Беларуси на Играх не будет, Казахстан не отобрался»

Алексей Морозов высказался о календаре КХЛ в олимпийский сезон.

– Если сборную России не допустят до Олимпиады в 2026 году, будет ли сделано окно под этот турнир в календаре регулярного чемпионата в сезоне‑2025/26?

– У нас есть договоренность с Федерацией хоккея России, что мы делаем паузу в чемпионате КХЛ, если только наша сборная участвует в Олимпийских играх. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, в случае недопуска регулярный чемпионат КХЛ будет продолжаться.

Нет никакого смысла его останавливать, если мы не едем на Олимпиаду. Тем более там не будет белорусов. Да и сборная Казахстана, к сожалению, не отобралась в Милан‑2026.

– Условный Стефан Да Коста может уехать из «Автомобилиста» в сборную Франции.

– Тут уже по договоренности с клубом, если он пойдет на уступки, – сказал президент КХЛ Алексей Морозов .