Шестеркин после 6:0 с «Питтсбургом»: «Я не хочу говорить о своем контракте. Можем поговорить о команде. Мы провели действительно хорошую игру»
Игорь Шестеркин отказался комментировать ситуацию со своим контрактом.
Ранее появилась информация о том, что голкипер отклонил предложение «Рейнджерс» о соглашении на 8 лет и зарплатой 11 млн долларов в год.
Действующий контракт российского голкипера с зарплатой 5,66 млн долларов в год истекает в конце сезона-2024/25.
В первом матче сезона «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» (6:0). Шестеркин отразил все 29 бросков.
«Я не хочу говорить о своем контракте. Если хотите, мы можем поговорить о нашей команде.
Сегодня мы провели действительно хорошую игру.
Если у вас есть другие вопросы, мы можем поговорить о Манчини, голе Лафреньера, о чем угодно», – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: New York Post
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