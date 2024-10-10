Шестеркин после 6:0 с «Питтсбургом»: «Я не хочу говорить о своем контракте. Можем поговорить о команде. Мы провели действительно хорошую игру»

Игорь Шестеркин отказался комментировать ситуацию со своим контрактом.

Ранее появилась информация о том, что голкипер отклонил предложение «Рейнджерс» о соглашении на 8 лет и зарплатой 11 млн долларов в год.

Действующий контракт российского голкипера с зарплатой 5,66 млн долларов в год истекает в конце сезона-2024/25.

В первом матче сезона «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» (6:0). Шестеркин отразил все 29 бросков.

«Я не хочу говорить о своем контракте. Если хотите, мы можем поговорить о нашей команде.

Сегодня мы провели действительно хорошую игру.

Если у вас есть другие вопросы, мы можем поговорить о Манчини, голе Лафреньера , о чем угодно», – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин .

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