Шестеркин отказался от 88 млн долларов «Рейнджерс» – мог стать самым богатым вратарем НХЛ

Новый хоккейный сериал.

Главная трансферная интрига сезона НХЛ – судьба Игоря Шестеркина. Контракт «Рейнджерс» и одного из лучших вратарей современности истекает летом 2025 года. Но, как и всегда бывает с топ-игроками, клуб стремится заранее договориться о продлении.

Сейчас Шестеркин дает результат за копейки

Шестеркин заключил действующее соглашение с «Рейнджерс» в августе 2021-го – контракт-мостик со скромным кэпхитом на $5,67 млн. По этому показателю Игорь замыкает топ-10 в лиге, а по зарплате конкретно за нынешний сезон идет седьмым.

Вклад голкипера в игру «Рейнджерс» гораздо весомее. В 2022-м он получил «Везина Трофи» – и с тех пор по-прежнему держит уровень, хотя и без приза. Во всех авторитетных рейтингах Шестеркин занимает лидирующие позиции. Канадский телеканал TSN поставил Игоря на 17-е место среди всех игроков НХЛ. В симуляторе от компании Electronic Arts Шестеркин получил максимальный для вратарей рейтинг – 93 из 100. А журналисты официального сайта НХЛ назвали Игоря вторым голкипером лиги – после Коннора Хеллибака.

Но, в отличие от американца, Шестеркин выходит на пик формы к плей-офф и свой лучший хоккей показывает в самых важных матчах. В том же он стабильнее лидеров «Рейнджерс»: на разных отрезках прошлого плей-офф из игры выпадали то Панарин, то Зибанежад, то Крайдер. Зато Игорь не давал поводов в себе усомниться.

Эти аргументы и общая тенденция к увеличению контрактов делают из Шестеркина хозяина положения. Вратарь претендует на значительно больший контракт, чем у него есть сейчас – и почти наверняка обгонит по кэпхиту всех, кому уступает сейчас.

Сколько получит Шестеркин?

Североамериканские журналисты прогнозируют, что среднегодовая зарплата Шестеркина уместится в диапазоне от $10,5 до $12 млн. «Можно с уверенностью сказать: Шестеркин – приоритет для клуба, он заработал контракт выше, чем Кэри Прайс, но есть пределы», – объяснил расценки известный инсайдер Фрэнк Серавалли.

Одно понятно точно: новый контракт Игоря будет дороже $8,5 млн – столько Джереми Сваймен выпросил на прошлой неделе у «Бостона». При этом Сваймен никогда даже не претендовал на «Везину» и лишь раз за четыре сезона в лиге сыграл больше половины матчей команды.

Сваймен долго торговался с «Брюинс» и получил контракт уже после начала регулярки. «Рейнджерс» же не скрывают бешеную заинтересованность в Шестеркине.

«Я не собираюсь вступать ни в какие частные обсуждения или переговоры с Игорем или его агентами публично, но вы все знаете, что я думаю о Шестеркине, – говорил генменеджер Крис Друри. – Мы, конечно, надеемся, что он будет в «Рейнджерс» долгое время. Вы знаете, насколько он важен для нашей команды. Мы сделаем все возможное, чтобы он остался здесь надолго».

Сам Игорь тоже не настроен обсуждать будущее в широком кругу. В июне он с улыбкой ответил на вопрос о контракте: «Я не говорю по-английски». Две недели назад вратарь добавил щепотку конкретики – по крайней мере он не исключает уход из клуба: «Я люблю команду, болельщиков, поэтому, конечно, будет здорово остаться здесь. Но никогда не знаешь, что произойдет».

24 сентября The Athletic со ссылкой на анонимные источники сообщил, что стороны далеки от компромисса. По информации издания, если они не достигнут соглашения к старту сезона, то отложат переговоры до конца сезона.

8 октября инсайдер Кевин Уикс заявил, что Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» – восьмилетний контракт со среднегодовой зарплатой $11 млн.

Это рискованная ставка для Шестеркина: сезон чуть хуже предыдущего может снизить цену на его услуги. Если он хочет остаться в «Рейнджерс», то невозможно представить лучшего времени для подписания контракта, чем сейчас.

Даже учитывая значимость Игоря для клуба, Друри едва ли готов на все ради вратаря. У «Рейнджерс» уже есть два очень тяжелых контракта на следующий год: $11,6 млн Панарина и $8,5 млн Зибанежада. Если Шестеркин выбьет те самые $11 млн, то втроем они займут больше трети от всей платежки клуба, так что вряд ли когда-то наступит такое время, когда «Рейнджерс» выпишут Игорю $12 млн.

С другой стороны, на рынке, где есть дефицит киперов, всегда найдется клуб, способный даже переплатить за сверхстабильного обладателя блина и ловушки. Чтобы сохранить этот статус, Игорю достаточно не провалиться. Кроме того, Шестеркина может смущать дополнительный налог штата Нью-Йорк (10,9%) – на карте НХЛ есть места и с более демократичными таксами.

Но, пожалуй, важно и другое: а как Шестеркин будет играть в условиях контрактной неопределенности. Лидеры «Рейнджерс» стареют, и этот сезон – возможно, последний шанс команды добраться до Кубка Стэнли. Без надежного, спокойного, уверенного в себе вратаря этот путь не пройти.

Фото: Gettyimages /Bruce Bennett / Staff