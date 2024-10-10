«Рейнджерс» сыграли на ноль в первом матче сезона впервые с 1956 года. Шестеркин отбил все 29 бросков в игре с «Питтсбургом»

«Рейнджерс» не пропустили голов в первом матче сезона впервые с 1956 года.

Вратарь клуба Игорь Шестеркин сделал шатаут в матче с «Питтсбургом» (6:0). Он отразил все 29 бросков в стартовой игре чемпионата НХЛ .

«Рейнджерс » сыграли на ноль в стартовом матче сезона впервые с 12 октября 1956 года. Тогда Гамп Уорсли сделал 31 сэйв в игре с «Чикаго» (3:0).