«Рейнджерс» сыграли на ноль в первом матче сезона впервые с 1956 года. Шестеркин отбил все 29 бросков в игре с «Питтсбургом»
«Рейнджерс» не пропустили голов в первом матче сезона впервые с 1956 года.
Вратарь клуба Игорь Шестеркин сделал шатаут в матче с «Питтсбургом» (6:0). Он отразил все 29 бросков в стартовой игре чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» сыграли на ноль в стартовом матче сезона впервые с 12 октября 1956 года. Тогда Гамп Уорсли сделал 31 сэйв в игре с «Чикаго» (3:0).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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