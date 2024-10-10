Шестеркин о шатауте с «Питтсбургом»: «Чувствую себя хорошо. Команда проделала отличную работу перед моими воротами. Мы набрали два очка»
Игорь Шестеркин высказался после матча против «Питтсбурга» (6:0).
Вратарь «Рейнджерс» отразил все 29 бросков в стартовой игре чемпионата НХЛ. Этот шатаут стал для Шестеркина 16-м в НХЛ.
«Чувствую себя хорошо. Мы набрали два очка. Отличная работа.
В первые 10 минут они старались изо всех сил идти на ворота. Так что команда проделала отличную работу перед моими воротами.
Я просто старался играть в свою игру», – сказал вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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