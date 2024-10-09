Сычев об НХЛ: «За наших вратарей особенно переживаю. Довелось выйти на лед с Бобровским, даже удостоился от него комплимента – это дорогого стоит»

Дмитрий Сычев рассказал, за кого из россиян особенно переживает в НХЛ.

«Конечно, следим за всеми ребятами в НХЛ. Болею за каждую команду, где играют россияне, очень ждал старта сезона. Переживаю за наших вратарей особенно.

Как раз недавно довелось выйти на лед вместе с Сергеем Бобровским , даже удостоился от него комплимента, это дорогого стоит», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев .

В прошлом сезоне 36-летний голкипер стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Флориды ».

Сычев о погоне Овечкина за Гретцки: «Испытываю гордость за него. Верим, что он станет рекордсменом. Не только в России, но и в Америке все хотят, чтобы это произошло»