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Сычев о погоне Овечкина за Гретцки: «Испытываю гордость за него. Верим, что он станет рекордсменом. Не только в России, но и в Америке все хотят, чтобы это произошло»

Дмитрий Сычев высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Безусловно, переживаем за Александра Овечкина, следим за его погоней за Гретцки. Не хочу делать какие-то прогнозы, когда рекорд будет побит. Мы просто наслаждаемся тем, что живем в одно время с таким великим хоккеистом.

Испытываю гордость за него, за то, что он может такое делать. И дело не только в количестве шайб, а в общей значимости Овечкина для всего хоккея.

Конечно, верим, что он станет рекордсменом, и он эту веру ощущает. Не только в России, но и в Америке все хотят, чтобы это произошло», – сказал бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДмитрий Сычев
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
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