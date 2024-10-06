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  • Бобровский занял 44-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Марнер – 32-й, Сваймен – 42-й, Бедард – 47-й
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Бобровский занял 44-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Марнер – 32-й, Сваймен – 42-й, Бедард – 47-й

Сергей Бобровский занял 44-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ от The Score.

The Score продолжил публикацию рейтинга 100 лучших действующих хоккеистов в НХЛ на данный момент.

В третью часть списка включены игроки с 31-го по 50-е место. В нее вошел один россиянин – вратарь Сергей Бобровский.

50. Роберт Томас («Сент-Луис»)

49. Ник Сузуки («Монреаль»)

48. Роопе Хинтц («Даллас»)

47. Коннор БедардЧикаго»)

46. Девон Тэйвс («Колорадо»)

45. Юусе Сарос («Нэшвилл»)

44. Сергей Бобровский («Флорида»)

43. Джош Моррисси («Виннипег»)

42. Джереми Сваймен («Бостон»)

41. Тэтчер ДемкоВанкувер»)

40. Густав Форслинг («Флорида»)

39. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

38. Джейк Генцел («Тампа»)

37. Брэди Ткачак («Оттава»)

36. Ноа Добсон («Айлендерс»)

35. Расмус Далин («Баффало»)

34. Зак Хайман («Эдмонтон»)

33. Джейсон Робертсон («Даллас»)

32. Митч Марнер («Торонто»)

31. Виктор Хедман («Тампа»)

Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников – 100-й, Малкин – 93-й

Василевский занял 52-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Стэмкос – 51-й, Сорокин – 59-й

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
рейтинги
logoБаффало
logoОттава
logoТоронто
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoФлорида
logoЧикаго
logoВанкувер
logoЭдмонтон
logoСергей Бобровский
logoНХЛ
logoВиктор Хедман
logoДжейккоб Слэвин
logoТэтчер Демко
logoМитч Марнер
logoЗак Хайман
logoДжейк Генцел
logoРасмус Далин
logoБрэди Ткачак
logoКоннор Бедард
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