Бобровский занял 44-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Марнер – 32-й, Сваймен – 42-й, Бедард – 47-й

Сергей Бобровский занял 44-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ от The Score.

The Score продолжил публикацию рейтинга 100 лучших действующих хоккеистов в НХЛ на данный момент.

В третью часть списка включены игроки с 31-го по 50-е место. В нее вошел один россиянин – вратарь Сергей Бобровский.

50. Роберт Томас («Сент-Луис»)

49. Ник Сузуки («Монреаль»)

48. Роопе Хинтц («Даллас»)

47. Коннор Бедард («Чикаго »)

46. Девон Тэйвс («Колорадо»)

45. Юусе Сарос («Нэшвилл»)

44. Сергей Бобровский («Флорида»)

43. Джош Моррисси («Виннипег»)

42. Джереми Сваймен («Бостон»)

41. Тэтчер Демко («Ванкувер »)

40. Густав Форслинг («Флорида»)

39. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

38. Джейк Генцел («Тампа»)

37. Брэди Ткачак («Оттава»)

36. Ноа Добсон («Айлендерс»)

35. Расмус Далин («Баффало»)

34. Зак Хайман («Эдмонтон»)

33. Джейсон Робертсон («Даллас»)

32. Митч Марнер («Торонто»)

31. Виктор Хедман («Тампа»)

Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников – 100-й, Малкин – 93-й

Василевский занял 52-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Стэмкос – 51-й, Сорокин – 59-й