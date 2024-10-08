Бобровский, Куликов и другие игроки «Флориды» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2024
Игроки «Флориды» получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли-2024.
В прошлом сезоне «Пантерс» впервые в истории выиграли трофей, победив «Эдмонтон» в финальной серии (4-3).
Сегодня вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и другие игроки, а также тренеры и сотрудники клуба получили свои чемпионские перстни, изготовленные вручную из 14-каратного желтого золота с бриллиантами, рубинами и сапфирами.
На внутренней стороне перстня выгравированы результаты серий «Флориды» в плей-офф-2024 и изображение крысы.
Чемпионский перстень также получит нападающий Владимир Тарасенко, который в межсезонье перешел из «Пантерс» в «Детройт».
Фото: x.com/FlaPanthers
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Флориды»
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