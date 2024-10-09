Бобровский пропустил 4 шайбы от «Бостона» в своем 701-м матче в НХЛ. Победа – 397-я в лиге
Сергей Бобровский пропустил 4 шайбы от «Бостона» в своем 701-м матче в НХЛ.
«Флорида» обыграла «Брюинс» (6:4) в первом матче в новом сезоне НХЛ.
Для 36-летнего российского вратаря эта игра стала 701-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Он отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.
Победа стала для Бобровского 397-й в регулярках. Сергей занимает 14-е место в истории лиги по их числу, на 13-м месте идет Крис Осгуд (401).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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