«Оттава» продлила контракт с Улльмарком на 4 года и 8,25 млн долларов за сезон
«Оттава» продлила контракт с Линусом Улльмарком.
31-летний швед подписал соглашение на четыре года и 33 миллиона долларов. Кэпхит (средняя годовая зарплата) вратаря составил 8,25 миллиона в год. Договор начнет действовать с сезона-2025/26.
Улльмарк перешел в канадский клуб из «Бостона» в июне этого года. По итогам сезона-2022/23 голкипер получил «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.
В прошлом сезоне он провел за «Брюинс» 40 матчей, в которых отражал 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,58.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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