«Оттава» отправила выбранного под 7-м номером на драфте Якемчука в WHL. Стэйос заявил, что решение приятно в интересах игрока

Картер Якемчук отправлен в WHL.

«Оттава » перевела 19-летнего защитника в «Калгари Хитмен», который выступает в Западной хоккейной лиге , после тренировочного лагеря.

«Картер провел потрясающий тренировочный лагерь, но мы приняли это решение в интересах его долгосрочного развития», – сказал генеральный менеджер канадского клуба Стив Стэйос.

«Сенаторс» выбрали хоккеиста под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2024.

В прошлом сезоне Картер Якемчук выступал за «Калгари Хитмен ». Защитник набрал 71 (30+41) балл при 120 минутах штрафа в 66 матчах регулярного чемпионата.