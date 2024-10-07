«Оттава» отправила выбранного под 7-м номером на драфте Якемчука в WHL. Стэйос заявил, что решение приятно в интересах игрока
Картер Якемчук отправлен в WHL.
«Оттава» перевела 19-летнего защитника в «Калгари Хитмен», который выступает в Западной хоккейной лиге, после тренировочного лагеря.
«Картер провел потрясающий тренировочный лагерь, но мы приняли это решение в интересах его долгосрочного развития», – сказал генеральный менеджер канадского клуба Стив Стэйос.
«Сенаторс» выбрали хоккеиста под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2024.
В прошлом сезоне Картер Якемчук выступал за «Калгари Хитмен». Защитник набрал 71 (30+41) балл при 120 минутах штрафа в 66 матчах регулярного чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Оттавы»
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