У Зуба травма нижней части тела. Защитник «Оттавы» пропустил 42 игры за 2 сезона в НХЛ

Защитник «Оттавы» Артем Зуб получил повреждение нижней части тела.

Об этом сообщил журналист Брюс Гэрриок. О степени повреждения и сроках восстановления россиянина не сообщается.

За последние два сезона Зуб пропустил 42 игры, столкнувшись с длинным списком краткосрочных повреждений.

В прошлом сезоне защитник набрал 25 очков в 69 играх в регулярке НХЛ . До старта регулярного чемпионата 10 октября «Оттаве» предстоит провести 5 выставочных игр.