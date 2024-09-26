У Зуба травма нижней части тела. Защитник «Оттавы» пропустил 42 игры за 2 сезона в НХЛ
Защитник «Оттавы» Артем Зуб получил повреждение нижней части тела.
Об этом сообщил журналист Брюс Гэрриок. О степени повреждения и сроках восстановления россиянина не сообщается.
За последние два сезона Зуб пропустил 42 игры, столкнувшись с длинным списком краткосрочных повреждений.
В прошлом сезоне защитник набрал 25 очков в 69 играх в регулярке НХЛ. До старта регулярного чемпионата 10 октября «Оттаве» предстоит провести 5 выставочных игр.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: NHL Rumors
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