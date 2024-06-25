«Оттава» выменяла Улльмарка у «Бостона» на Корписало, Кастелика и выбор в 1-м раунде драфта

«Оттава» выменяла вратаря Линуса Улльмарка у «Бостона» .

«Брюинс» получили в сделке вратаря , форварда и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ (общий 25-й).

По условиям обмена, « » удержит в своей платежке 25% кэпхита Корписало (1 миллион долларов из 4). Контракт 30-летнего финна действует до завершения сезона-2027/28.

В сезоне-2023/24 Корписало, подписанный «Сенаторс» на рынке свободных агентов, провел за команду 55 матчей в регулярном чемпионате (89,0% сэйвов, 3,27 коэффициент надежности).

Контракт Улльмарка с кэпхитом 5 миллионов долларов рассчитан еще на один сезон. В сезоне-2023/24 швед провел за « » 40 матчей, в которых отражал 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,58.

В сезоне-2022/23 он стал обладателем приза «Везина Трофи» (вручается лучшему вратарю по итогам регулярки) – 93,8% и 1,89 в 49 играх.

Контракт 25-летнего Кастелика с кэпхитом 835 тысяч долларов рассчитан еще на один сезон. В сезоне-2023/24 он провел 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 10 (5+5) очков при 63 минутах штрафа.

Выбор в 1-м раунде (25-й общий) изначально принадлежал как раз «Бостону». Клуб отдал его «Детройту» в качестве компенсации за переход форварда Тайлера Бертуцци в марте 2023 года. В июле того же года пик оказался у «Оттавы» – «Ред Уингс» включили его в пакет компенсации за переход форварда Алекса Дебринкета.