«Оттава» выменяла Улльмарка у «Бостона» на Корписало, Кастелика и выбор в 1-м раунде драфта

Теги переходы Оттава Бостон НХЛ Драфт НХЛ Йоонас Корписало Линус Улльмарк Марк Кастелик Хоккей

«Оттава» выменяла вратаря Линуса Улльмарка у «Бостона» .

«Брюинс» получили в сделке вратаря Йоонаса Корписало, форварда Марка Кастелика и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ (общий 25-й). 

По условиям обмена, «Оттава» удержит в своей платежке 25% кэпхита Корписало (1 миллион долларов из 4). Контракт 30-летнего финна действует до завершения сезона-2027/28. 

В сезоне-2023/24 Корписало, подписанный «Сенаторс» на рынке свободных агентов, провел за команду 55 матчей в регулярном чемпионате (89,0% сэйвов, 3,27 коэффициент надежности). 

Контракт Улльмарка с кэпхитом 5 миллионов долларов рассчитан еще на один сезон. В сезоне-2023/24 швед провел за «Бостон» 40 матчей, в которых отражал 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,58.

В сезоне-2022/23 он стал обладателем приза «Везина Трофи» (вручается лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярки) – 93,8% и 1,89 в 49 играх. 

Контракт 25-летнего Кастелика с кэпхитом 835 тысяч долларов рассчитан еще на один сезон. В сезоне-2023/24 он провел 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 10 (5+5) очков при 63 минутах штрафа. 

Выбор в 1-м раунде (25-й общий) изначально принадлежал как раз «Бостону». Клуб отдал его «Детройту» в качестве компенсации за переход форварда Тайлера Бертуцци в марте 2023 года. В июле того же года пик оказался у «Оттавы» – «Ред Уингс» включили его в пакет компенсации за переход форварда Алекса Дебринкета. 

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21 комментарий
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Даже с учетом частичного запрета на обмен у Улльмарка, "Бостон" получил чертовски слабую компенсацию
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0
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Вполне может получится что Ульмарк в разобранной Оттаве получит стату похожую на стату Корписала
А Корписало за более сильной линией обороны мишек проведёт норм сезон на уровне своего же сезона в ЛА
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Недорого совсем, с учетом того что и Корписало скинули. Видать Уллмарк совсем сузил круг клубов для трейда
+7
0
+7
А подешевле нельзя было кипера взамен Ульмарка выменять? Смайман хоть без Везины, но тоже хороший контракт получит (лямов 7) Итого дорогая вратарская бригада получается
+10
-3
+7
Сенаторам респект!! Серьезно к укреплению вратарской позиции подошли. И компенсация вполне адекватная.
+5
0
+5
Ответ Max Linevich
Это в каком месте Оттава разобранная? С учетом того, что они по платежке до пола не дотягивают, все у них по составу очень даже хорошо. Одного в защиту добавить надо, а так, в целом, остальных просто откалибровать.
Не сказал бы что до пола не дотягивают, всего 11 млн осталось до потолка
+3
0
+3
Ответ Красно-Белый
Вполне может получится что Ульмарк в разобранной Оттаве получит стату похожую на стату Корписала А Корписало за более сильной линией обороны мишек проведёт норм сезон на уровне своего же сезона в ЛА
Это в каком месте Оттава разобранная? С учетом того, что они по платежке до пола не дотягивают, все у них по составу очень даже хорошо. Одного в защиту добавить надо, а так, в целом, остальных просто откалибровать.
+4
-1
+3
На первый взгляд Суини развели.. Неужели это все, что давали за Ульмарка? И зачем вообще нужен Корписало?
+2
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+2
Ответ Einfach Safari
Ну учитывая пул проспектов , то 1 пик это норм , да и корписало ничего в принципе, если как бэкапа его рассматривать
Если бы "Бостон" взял 7-й общий у "Оттавы", то да. А так ощущение, что "Брюинс" верят в магию чисел и надеются второй раз вытащить кого-то вроде Пастрняка под 25-м)
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+2
Ответ Максим Федер
Даже с учетом частичного запрета на обмен у Улльмарка, "Бостон" получил чертовски слабую компенсацию
Ну учитывая пул проспектов , то 1 пик это норм , да и корписало ничего в принципе, если как бэкапа его рассматривать
+2
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+2
Ответ Вадим Сидоров
А подешевле нельзя было кипера взамен Ульмарка выменять? Смайман хоть без Везины, но тоже хороший контракт получит (лямов 7) Итого дорогая вратарская бригада получается
Скажешь какого именно можно кипера уровня Ульмарка можно выменять подешевле?
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Ответ Cbj Fan
Корписало хороший вратарь, может новый тренер вратарей вернёт его игру, которую не раз показывал в Коламбусе, когда был здоров. Хотя он и в сезоне 2022/23 при всех травмах играл отлично, что не можно сказать про латыша.
Ну не знаю, вы наверное его побольше видели, а в этом сезоне как не посмотришь Оттаву, так знай Корписало напускает..Да и контракт этот с Оттавой я не понимал, куда ему столько? А теперь, нате вам, он в Бостоне и надолго, хотя бэкапа и в Провиденсе можно было взять. Так что, я пока разочарован..
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Оттава в плюсе, если при нормальной игре Ульмарка, удастся подписать. Если нет считай сбросили плохой контракт Корписалы за 1 раунд.
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Ответ Вадим Сидоров
Из Вегаса кого-нибудь и хватит для бэкапа.
У Вегаса не какие-то особо скиловые воротчики, там игра в защите выстроена, поэтому и стата у вратарей такая (в Бостоне примерно также, но Ульмарк более опытен , тк играл в Баффало до этого и имеет Везину)
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"Невовремя" обменяли. Информационный выхлоп минимальный вышел
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Обмен Win/Win!!! Бостон теперь имеет 24,73 млн под потолком (подписано 16 контрактов в основу), могут всех своих UFA сохранить и Свайману 8х8 насыпать, еще и деньги останутся на усиление.
Оттава теперь с четким 1-м номером в лице Улльмарка, под потолком всего 12,07 млн (подписано 15 человек в основу), переподпишут Пинто и Браннстрема, останется на затычки по минималке. Для усиления ждем обмен Чикрана.
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Стэйос молодцом!
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Ответ Коршунов-73
На первый взгляд Суини развели.. Неужели это все, что давали за Ульмарка? И зачем вообще нужен Корписало?
То же не понял!
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Ответ Коршунов-73
На первый взгляд Суини развели.. Неужели это все, что давали за Ульмарка? И зачем вообще нужен Корписало?
Корписало хороший вратарь, может новый тренер вратарей вернёт его игру, которую не раз показывал в Коламбусе, когда был здоров. Хотя он и в сезоне 2022/23 при всех травмах играл отлично, что не можно сказать про латыша.
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У него год по контракту остался, его надо будет переподписывать, если хороший сезон проведет, то может потребовать больше 5млн , у Корписало 4, если что, и мертвый груз 25% висит у Оттавы в платежке, спорный обмен
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