«Оттава» выменяла Улльмарка у «Бостона» на Корписало, Кастелика и выбор в 1-м раунде драфта
«Оттава» выменяла вратаря Линуса Улльмарка у «Бостона» .
«Брюинс» получили в сделке вратаря Йоонаса Корписало, форварда Марка Кастелика и выбор в 1-м раунде драфта НХЛ (общий 25-й).
По условиям обмена, «Оттава» удержит в своей платежке 25% кэпхита Корписало (1 миллион долларов из 4). Контракт 30-летнего финна действует до завершения сезона-2027/28.
В сезоне-2023/24 Корписало, подписанный «Сенаторс» на рынке свободных агентов, провел за команду 55 матчей в регулярном чемпионате (89,0% сэйвов, 3,27 коэффициент надежности).
Контракт Улльмарка с кэпхитом 5 миллионов долларов рассчитан еще на один сезон. В сезоне-2023/24 швед провел за «Бостон» 40 матчей, в которых отражал 91,5% бросков при коэффициенте надежности 2,58.
В сезоне-2022/23 он стал обладателем приза «Везина Трофи» (вручается лучшему вратарю НХЛ по итогам регулярки) – 93,8% и 1,89 в 49 играх.
Контракт 25-летнего Кастелика с кэпхитом 835 тысяч долларов рассчитан еще на один сезон. В сезоне-2023/24 он провел 63 матча в регулярном чемпионате и набрал 10 (5+5) очков при 63 минутах штрафа.
Выбор в 1-м раунде (25-й общий) изначально принадлежал как раз «Бостону». Клуб отдал его «Детройту» в качестве компенсации за переход форварда Тайлера Бертуцци в марте 2023 года. В июле того же года пик оказался у «Оттавы» – «Ред Уингс» включили его в пакет компенсации за переход форварда Алекса Дебринкета.
А Корписало за более сильной линией обороны мишек проведёт норм сезон на уровне своего же сезона в ЛА
Оттава теперь с четким 1-м номером в лице Улльмарка, под потолком всего 12,07 млн (подписано 15 человек в основу), переподпишут Пинто и Браннстрема, останется на затычки по минималке. Для усиления ждем обмен Чикрана.