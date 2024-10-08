Евгений Кузнецов: «В Питере люди особо не узнают. Не просят сфотографироваться, ни росписи, ничего такого. Поэтому по кайфу ходить по городу везде»
Евгений Кузнецов рассказал, узнают ли его в Санкт-Петербурге.
– Признайтесь, Евгений, часто вас останавливают в Питере? Просят сфотографироваться, автограф?
– Нет, вообще спокойно. Поэтому, наверное, и по кайфу ходить по городу везде.
Люди особо не узнают и не просят сфотографироваться, ни росписи, ничего такого.
– Если не секрет, почему выбрали Петербург для продолжения карьеры?
– Секрет, – смеясь сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Зенита»
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