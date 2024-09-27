Кузнецов ушел в раздевалку по ходу матча с «Северсталью»: «С Женей произошло что-то болезненное. Надеемся, ничего серьезного»
Евгений Кузнецов ушел в раздевалку по ходу матча с «Северсталью».
Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2, 1-й перерыв).
«Так, Кузю уводят в раздевалку, что-то с Женей произошло болезненное. Надеемся, ничего серьезного.
Постараемся держать вас в курсе», – говорится в телеграм-канале СКА.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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