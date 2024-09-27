Кузнецов ушел в раздевалку по ходу матча с «Северсталью»: «С Женей произошло что-то болезненное. Надеемся, ничего серьезного»

Евгений Кузнецов ушел в раздевалку по ходу матча с «Северсталью».

Форвард СКА покинул площадку в первом периоде игры Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2, 1-й перерыв). «Так, Кузю уводят в раздевалку, что-то с Женей произошло болезненное. Надеемся, ничего серьезного. Постараемся держать вас в курсе», – говорится в телеграм-канале СКА.