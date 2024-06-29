Драфт НХЛ-2024. «Сан-Хосе» выберет первым, «Чикаго» – вторым, «Анахайм» – третьим

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29 июня пройдет первый раунд драфта НХЛ.

Церемония состоится в Лас-Вегасе, начало – в 03:00 по московскому времени.

Общим первым выбором на драфте НХЛ-2024 владеет «Сан-Хосе», который выиграл драфт-лотерею.

Под вторым номером выберет «Чикаго», под третьим – «Анахайм».

Главным фаворитом драфта считается нападающий Макклин Селебрини. В первой десятке могут быть выбраны россияне Иван Демидов и Антон Силаев.

Драфт НХЛ-2024

1-й раунд

1. «Сан-Хосе»

2. «Чикаго»

3. «Анахайм»

4. «Коламбус»

5. «Монреаль»

6. «Юта»

7. «Оттава»

8. «Сиэтл»

9. «Калгари»

10. «Нью-Джерси»

11. «Сан-Хосе» (выбор приобретен в обмене с «Баффало») 

12. «Филадельфия»

13. «Миннесота»

14. «Баффало» (выбор получен в обмене с «Сан-Хосе»)

15. «Детройт»

16. «Сент-Луис»

17. «Вашингтон»

18. «Чикаго» (выбор получен от «Айлендерс»)

19. «Вегас»

20. «Айлендерс» (выбор получен от «Чикаго» через «Тампу»)

21. «Монреаль» (выбор приобретен в обмене с «Лос-Анджелесом»)

22. «Нэшвилл»

23. «Торонто»

24. «Колорадо»

25. «Бостон» (выбор получен от «Оттавы»)

26. «Лос-Анджелес» (выбор получен от «Монреаля» через «Виннипег»)

27. «Каролина»

28. «Калгари» (выбор получен от «Ванкувера» в обмене с участием Андрея Кузьменко и Элиаса Линдхольма)

29. «Даллас»

30. «Рейнджерс»

31. «Анахайм» (выбор получен от «Эдмонтона»)

32. «Филадельфия» (выбор получен от «Флориды» в 2022 году в обмене с участием Клода Жиру)

Драфт-2024 для России: вероятно, 4 игрока в первом раунде и перспективные вратари

Что такое драфт новичков НХЛ – и как он устроен

25 комментариев
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Селебрини
Левшунов
Силаев
Демидов
Линдстром
и да, Игинла в Калгари
+10
-2
+8
Ожидаю обмена 6 пика Юты, интересно только на кого обменяют, говорят там Каролина хочет выбор в топ-8 получить.
Ну и пожелаю удачи российским игрокам, особенно земляку Егору Сурину.
+6
0
+6
Ответ Mr.Duck
Варианты выбора Анахайма под #3 - Левшунов, Силаев, Буюм, Сеннеке, Якемчук.
И как они заберут Левшунова по 3м, если его Чикаго заберёт под вторым? Тут надо, чтобы в голову Дэвидсону моча ударила, да ещё и горшок чтобы мимо не пролетел.
+6
0
+6
Первый раунд драфта НХЛ состоится уже сегодня ночью и я хочу составить свою десятку

Не удивлюсь, если в ТОП-10 будут какие-то обмены, но пока опираюсь на действующий порядок

1. Маклин Селебрини (Сан-Хосе) - тут думаю без комментариев

2. Артём Левшунов (Чикаго) - даже если не брать в расчёт их совместный ужин. Чикаго нужен потенциальный франчайз-защитник. Белорус в этой роли лично для меня самый перспективный вариант среди всех игроков обороны

3. Антон Силаев (Анахайм) - опираюсь на предметный интерес Анахайма именно к нему. Плюс может сыграть удачный пример Минтюкова. Да и молодых нападающих там достаточно

4. Иван Демидов (Коламбус) - с моей точки зрения, будет аналогичная история Симашев/Мичков. По логике выше нападающий, но раньше выберут защитника. И вполне допускаю, что если Демидов уйдёт третьим, то Силаев пойдёт четвёртым в Коламбус

5. Кейден Линдстром (Монреаль) - клубу надо просто брать сильнейшего без привязки к позиции. И исходя из моего рейтинга - Линдстром сильнейший после четверки выше

6. Зив Буюм (Юта) - мне кажется, Юта выберет именно защитника, и явно не из Европы. Варианта здесь у меня три, но мне лично больше всего нравится Буюм. По потенциалу он стоит выше остальных. Но вместе с тем его драфт - это наверное самый большой риск из тройки Буюм/Парех/Дикинсон

7. Сэм Дикинсон (Оттава) - я не особо понимаю, в какую сторону двигаются Сенаторс, но полагаю, что молодых нападающих там достаточно. Из пары Дикинсон/Парех я выбираю первого, как более мощного и более разностороннего

8. Коул Айзерман (Сиэтл) - проблема уже в том, что тут остаётся не так много беспроигрышных вариантов, а Сиэтлу нужен нападающий. Очень удивлюсь, если они не выберут форварда. Надеюсь, им хватит ума не взять Консту Хелениуса. Плюс я допускаю, что они могут спокойно дернуть из-под носа у Калгари сына Джерома Игинлы

9. Тидж Игинла (Калгари) - думаю, объяснять не нужно. Скорее всего, уйдёт именно сюда, если доживёт

10. Зейн Парех (Нью-Джерси) - в теории в нем могут разглядеть нового Даги Хэмилтона, в чем я сильно сомневаюсь. Не думаю, что Девилс будут искать конкретно по позиции, наверняка возьмут просто сильнейшего на свой взгляд

© Хоккей Фил
+6
-2
+4
Акулы, ждем впервые в истории первый пик, надеюсь, что будет без сюрпризов от Грира)
Селебрини плюс защитник под 11 пиком - было бы очень неплохо.
LET’S GO SHARKS 🦈
+3
0
+3
Ответ Cbj Fan
Филадельфия предлагает, как у нас говорится, синее из неба, чтобы заполучить 4 выбор, конкретно 12 выбор, выбор в первом раунде следующего года и игрока основы, говорится о Фарабии (или как правильно писать). Кажется мне, что хотят Демидова к Мичкову. 😼
Коламбус уже отказался. А Филадельфия хотела Линдстрёма в центр к Мичкову.
+3
0
+3
Давнишний фанат Анахайма. Надеюсь выпадет хороший игрок т.к франшиза Анахайм давно не прогрессирует чет
+2
-1
+1
Ответ Мандалай
Народ, внимание вопрос: есть ли вероятность, что в 1-м раунде выберут вратаря?
Тут ставки скорее на второй раунд стоит принимать, выберут первого вратаря или на третий оставят
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Ответ Борис Калашников
Коламбус уже отказался. А Филадельфия хотела Линдстрёма в центр к Мичкову.
Да, знаю. Но может хотели Демидова, который тоже может играть на центре.
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Ответ G-Mack
Помню читал статью, что Анахайм не особо любит русских игроков. По крайней мере, там не так много русских там играло по сравнению с другими клубами. Но интересно будет посмотреть
Уток с 2020 года прорвало на русских в драфте
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Ответ Arctic_Baron
И как они заберут Левшунова по 3м, если его Чикаго заберёт под вторым? Тут надо, чтобы в голову Дэвидсону моча ударила, да ещё и горшок чтобы мимо не пролетел.
😆😆😆😆😆 спасибо что анекдот из детства напомнили-Заяц ты что такой желтый?
да моча в голову ударила!
а что синяк под глазом?
да горшок мимо не пролетел😁😁
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Ответ Mr.Duck
Варианты выбора Анахайма под #3 - Левшунов, Силаев, Буюм, Сеннеке, Якемчук.
Помню читал статью, что Анахайм не особо любит русских игроков. По крайней мере, там не так много русских там играло по сравнению с другими клубами. Но интересно будет посмотреть
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Ответ Radik_2.0
Селебрини Левшунов Силаев Демидов Линдстром и да, Игинла в Калгари
Ну для этого Калгари надо отдать оба своих пика в первом раунде Хабсам/Юте.
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Селебрини, Левшунов, Демидов
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главные интриги драфта для меня: кого выберет Чикаго, Левшунова или Демидова; где окажется Силаев; под каким номер заберут Сеннеке?
мой мок драфт в статье - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ferdinand5/3249607.html
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А вообще мне кажется выиграет команда, которая возьмёт Пареха, самый интересный защитник на этом драфте, вполне может новым Хьюзом стать. Той же Юте бы точно не помешал такой зверь в перспективе
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Пишут, что Анахайм Буйума под третьим хотят, а Коламбус Лидстрема. Короче Демидов имеет все шансы в Хабы уехать, чтобы те искупились немного за Мичкова
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Кому интересно:
Сент-Луис выменял Тексье у Коламбуса на выбор в 4-м раунде 2025 и подписал с ним контракт до лета 2026-го. Кэпхит 2,1 млн. долларов.
Эдмонтон продлил Пикарда до лета 2026-го. Кэпхит 1 млн. долларов.
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Народ, внимание вопрос: есть ли вероятность, что в 1-м раунде выберут вратаря?
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Думаю, что один из пятерки Демидов, Линдстром, Игинла, Силаев, Сеннеке будет играть в Коламбусе, если, конечно пик не обменяем. Я за одного из пары Демидов-Игинла, но не буду против Силаева.
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Не в 3-00, а в 2-00. Понятно, что сначала Беттмэн толкнет вступительную речь, но... все равно к самим выборам приступят не в 3-00, а гораздо раньше.
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Филадельфия предлагает, как у нас говорится, синее из неба, чтобы заполучить 4 выбор, конкретно 12 выбор, выбор в первом раунде следующего года и игрока основы, говорится о Фарабии (или как правильно писать). Кажется мне, что хотят Демидова к Мичкову. 😼
+1
-1
0
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