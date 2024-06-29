Драфт НХЛ-2024. «Сан-Хосе» выберет первым, «Чикаго» – вторым, «Анахайм» – третьим
29 июня пройдет первый раунд драфта НХЛ.
Церемония состоится в Лас-Вегасе, начало – в 03:00 по московскому времени.
Общим первым выбором на драфте НХЛ-2024 владеет «Сан-Хосе», который выиграл драфт-лотерею.
Под вторым номером выберет «Чикаго», под третьим – «Анахайм».
Главным фаворитом драфта считается нападающий Макклин Селебрини. В первой десятке могут быть выбраны россияне Иван Демидов и Антон Силаев.
Драфт НХЛ-2024
1-й раунд
1. «Сан-Хосе»
2. «Чикаго»
3. «Анахайм»
4. «Коламбус»
5. «Монреаль»
6. «Юта»
7. «Оттава»
8. «Сиэтл»
9. «Калгари»
10. «Нью-Джерси»
11. «Сан-Хосе» (выбор приобретен в обмене с «Баффало»)
12. «Филадельфия»
13. «Миннесота»
14. «Баффало» (выбор получен в обмене с «Сан-Хосе»)
15. «Детройт»
16. «Сент-Луис»
17. «Вашингтон»
18. «Чикаго» (выбор получен от «Айлендерс»)
19. «Вегас»
20. «Айлендерс» (выбор получен от «Чикаго» через «Тампу»)
21. «Монреаль» (выбор приобретен в обмене с «Лос-Анджелесом»)
22. «Нэшвилл»
23. «Торонто»
24. «Колорадо»
25. «Бостон» (выбор получен от «Оттавы»)
26. «Лос-Анджелес» (выбор получен от «Монреаля» через «Виннипег»)
27. «Каролина»
28. «Калгари» (выбор получен от «Ванкувера» в обмене с участием Андрея Кузьменко и Элиаса Линдхольма)
29. «Даллас»
30. «Рейнджерс»
31. «Анахайм» (выбор получен от «Эдмонтона»)
32. «Филадельфия» (выбор получен от «Флориды» в 2022 году в обмене с участием Клода Жиру)
Драфт-2024 для России: вероятно, 4 игрока в первом раунде и перспективные вратари
Левшунов
Силаев
Демидов
Линдстром
и да, Игинла в Калгари
Ну и пожелаю удачи российским игрокам, особенно земляку Егору Сурину.
Не удивлюсь, если в ТОП-10 будут какие-то обмены, но пока опираюсь на действующий порядок
1. Маклин Селебрини (Сан-Хосе) - тут думаю без комментариев
2. Артём Левшунов (Чикаго) - даже если не брать в расчёт их совместный ужин. Чикаго нужен потенциальный франчайз-защитник. Белорус в этой роли лично для меня самый перспективный вариант среди всех игроков обороны
3. Антон Силаев (Анахайм) - опираюсь на предметный интерес Анахайма именно к нему. Плюс может сыграть удачный пример Минтюкова. Да и молодых нападающих там достаточно
4. Иван Демидов (Коламбус) - с моей точки зрения, будет аналогичная история Симашев/Мичков. По логике выше нападающий, но раньше выберут защитника. И вполне допускаю, что если Демидов уйдёт третьим, то Силаев пойдёт четвёртым в Коламбус
5. Кейден Линдстром (Монреаль) - клубу надо просто брать сильнейшего без привязки к позиции. И исходя из моего рейтинга - Линдстром сильнейший после четверки выше
6. Зив Буюм (Юта) - мне кажется, Юта выберет именно защитника, и явно не из Европы. Варианта здесь у меня три, но мне лично больше всего нравится Буюм. По потенциалу он стоит выше остальных. Но вместе с тем его драфт - это наверное самый большой риск из тройки Буюм/Парех/Дикинсон
7. Сэм Дикинсон (Оттава) - я не особо понимаю, в какую сторону двигаются Сенаторс, но полагаю, что молодых нападающих там достаточно. Из пары Дикинсон/Парех я выбираю первого, как более мощного и более разностороннего
8. Коул Айзерман (Сиэтл) - проблема уже в том, что тут остаётся не так много беспроигрышных вариантов, а Сиэтлу нужен нападающий. Очень удивлюсь, если они не выберут форварда. Надеюсь, им хватит ума не взять Консту Хелениуса. Плюс я допускаю, что они могут спокойно дернуть из-под носа у Калгари сына Джерома Игинлы
9. Тидж Игинла (Калгари) - думаю, объяснять не нужно. Скорее всего, уйдёт именно сюда, если доживёт
10. Зейн Парех (Нью-Джерси) - в теории в нем могут разглядеть нового Даги Хэмилтона, в чем я сильно сомневаюсь. Не думаю, что Девилс будут искать конкретно по позиции, наверняка возьмут просто сильнейшего на свой взгляд
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Селебрини плюс защитник под 11 пиком - было бы очень неплохо.
LET’S GO SHARKS 🦈
да моча в голову ударила!
а что синяк под глазом?
да горшок мимо не пролетел😁😁
мой мок драфт в статье - https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ferdinand5/3249607.html
Сент-Луис выменял Тексье у Коламбуса на выбор в 4-м раунде 2025 и подписал с ним контракт до лета 2026-го. Кэпхит 2,1 млн. долларов.
Эдмонтон продлил Пикарда до лета 2026-го. Кэпхит 1 млн. долларов.