Драфт НХЛ-2024. «Сан-Хосе» выберет первым, «Чикаго» – вторым, «Анахайм» – третьим

29 июня пройдет первый раунд драфта НХЛ.

Церемония состоится в Лас-Вегасе, начало – в 03:00 по московскому времени.

Общим первым выбором на драфте НХЛ-2024 владеет «Сан-Хосе», который выиграл драфт-лотерею.

Под вторым номером выберет «Чикаго», под третьим – «Анахайм».

Главным фаворитом драфта считается нападающий Макклин Селебрини. В первой десятке могут быть выбраны россияне Иван Демидов и Антон Силаев.

Драфт НХЛ-2024

1-й раунд

1. «Сан-Хосе»

2. «Чикаго»

3. «Анахайм»

4. « »

5. «Монреаль»

6. «Юта»

7. « »

8. « »

9. «Калгари»

10. « »

11. «Сан-Хосе» (выбор приобретен в обмене с « »)

12. «Филадельфия»

13. « »

14. « » (выбор получен в обмене с « »)

15. « »

16. « »

17. « »

18. «Чикаго» (выбор получен от «Айлендерс»)

19. « »

20. « » (выбор получен от « » через «Тампу»)

21. « » (выбор приобретен в обмене с « »)

22. « »

23. « »

24. « »

25. « » (выбор получен от «Оттавы»)

26. «Лос-Анджелес» (выбор получен от «Монреаля» через «Виннипег»)

27. «Каролина»

28. «Калгари» (выбор получен от «Ванкувера» в обмене с участием Андрея Кузьменко и Элиаса Линдхольма)

29. «Даллас»

30. «Рейнджерс»

31. «Анахайм» (выбор получен от «Эдмонтона»)

32. «Филадельфия» (выбор получен от «Флориды» в 2022 году в обмене с участием Клода Жиру)

Драфт-2024 для России: вероятно, 4 игрока в первом раунде и перспективные вратари

Что такое драфт новичков НХЛ – и как он устроен