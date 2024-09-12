Селебрини – лучший проспект НХЛ до 23 лет по версии Sportsnet. Демидов – 2-й, Никишин – 3-й, Мичков – 4-й, Юров – 5-й, Симашев – 9-й
Иван Демидов стал вторым в списке лучших проспектов НХЛ.
Портал Sportsnet выложил рейтинг хоккеистов не старше 23 лет, которые либо играют за пределами НХЛ, либо еще не провели ни одного матча в лиге.
Список выглядит следующим образом:
1. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);
2. Иван Демидов («Монреаль»);
3. Александр Никишин («Каролина»);
4. Матвей Мичков («Филадельфия»);
5. Данила Юров («Миннесота»);
6. Уилл Смит («Сан-Хосе»);
7. Райан Леонард («Вашингтон»);
8. Далибор Дворски («Сент-Луис»);
9. Дмитрий Симашев («Юта»);
10. Артем Левшунов («Чикаго»);
...16. Даниил Бут («Юта»).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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