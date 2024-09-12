Селебрини – лучший проспект НХЛ до 23 лет по версии Sportsnet. Демидов – 2-й, Никишин – 3-й, Мичков – 4-й, Юров – 5-й, Симашев – 9-й

Иван Демидов стал вторым в списке лучших проспектов НХЛ.

Портал Sportsnet выложил рейтинг хоккеистов не старше 23 лет, которые либо играют за пределами НХЛ, либо еще не провели ни одного матча в лиге.

Список выглядит следующим образом:

1. Макклин Селебрини («Сан-Хосе»);

2. Иван Демидов («Монреаль»);

3. Александр Никишин («Каролина»);

4. Матвей Мичков («Филадельфия»);

5. Данила Юров («Миннесота»);

6. Уилл Смит («Сан-Хосе»);

7. Райан Леонард («Вашингтон»);

8. Далибор Дворски («Сент-Луис»);

9. Дмитрий Симашев («Юта»);

10. Артем Левшунов («Чикаго»);

...16. Даниил Бут («Юта»).