Просветов не попал в заявку ЦСКА на матч с «Салаватом». Сообщалось, что вратарь может перейти в «Динамо»
Иван Просветов не сыграет в воротах ЦСКА в матче против «Салавата».
Армейцы сыграют с уфимской командой в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.
Голкипер ЦСКА Иван Просветов не попал в заявку на этот матч.
Ранее сообщалось, что вратарь 25-летний вратарь может быть обменян в московское «Динамо», хотя агент игрока опроверг эту информацию.
Изображение: t.me/cska_hockey
Агент Серебрякова и Просветова об обменах: «Выдумки журналистов и одного агента, преследующего исключительно меркантильные интересы»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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