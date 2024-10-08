  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Просветов не попал в заявку ЦСКА на матч с «Салаватом». Сообщалось, что вратарь может перейти в «Динамо»
Фото
0

Просветов не попал в заявку ЦСКА на матч с «Салаватом». Сообщалось, что вратарь может перейти в «Динамо»

Иван Просветов не сыграет в воротах ЦСКА в матче против «Салавата».

Армейцы сыграют с уфимской командой в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. 

Голкипер ЦСКА Иван Просветов не попал в заявку на этот матч. 

Ранее сообщалось, что вратарь 25-летний вратарь может быть обменян в московское «Динамо», хотя агент игрока опроверг эту информацию. 

Изображение: t.me/cska_hockey

Агент Серебрякова и Просветова об обменах: «Выдумки журналистов и одного агента, преследующего исключительно меркантильные интересы»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoСалават Юлаев
logoЦСКА
logoКХЛ
logoИван Просветов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ. «Металлург» победил «Динамо», «Нефтехимик» принимает «Амур», ЦСКА играет с «Салаватом Юлаевым»
13415 минут назадLive
Агент Серебрякова и Просветова об обменах: «Выдумки журналистов и одного агента, преследующего исключительно меркантильные интересы»
8вчера, 15:56
Агент Просветова и Серебрякова: «Никаких обменов не будет. Все остаются в своих командах и продолжают работать, все остальное – выдумки»
4вчера, 11:37
Есмантович о возможном обмене Просветова: «Информация не соответствует действительности. Иван – основной вратарь ЦСКА»
96 октября, 18:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
У «Динамо» 8-е поражение в 14 матчах сезона КХЛ. Команда Кудашова идет 7-й на Западе на данный момент
510 минут назад
КХЛ. «Металлург» победил «Динамо», «Нефтехимик» принимает «Амур», ЦСКА играет с «Салаватом Юлаевым»
13415 минут назадLive
«Коламбус» забрал Астон-Риза с драфта отказов «Вегаса». «Голден Найтс» взяли Лавуа из «Эдмонтона» и Швиндта из «Калгари»
1сегодня, 15:22
Шестеркин отклонил предложение «Рейнджерс» о контракте на 8 лет и зарплатой 11 млн долларов в год
106сегодня, 15:01
Соберите пары из хоккеистов, клубов КХЛ и городов
1сегодня, 15:00Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-вратарь «Торпедо» Гуска перешел в швейцарский «Лугано». Контракт – до конца сезона
37 минут назад
Сычев об «Авангарде»: «Будет побеждать и бороться за высокие места, надеюсь. С такой поддержкой, как в Омске, можно преодолеть любую черную полосу»
58 минут назад
Плющев о «Динамо»: «Игра напоминает определение революционной ситуации из марксистско-ленинской философии, только наоборот – низы хотят, верхи не могут»
сегодня, 15:31
Черкас о «Локомотиве» и СКА: «Такие матчи украшают КХЛ – быстрый, атакующий хоккей. СКА выглядел хорошо и заслуженно победил в овертайме»
2сегодня, 14:39
Дубас о том, если «Питтсбург» не выйдет в плей-офф в 3-м сезоне подряд: «Это завершит эпоху «Пингвинс». Нет представлений, что мы фавориты»
1сегодня, 13:45