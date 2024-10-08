Просветов не попал в заявку ЦСКА на матч с «Салаватом». Сообщалось, что вратарь может перейти в «Динамо»

Иван Просветов не сыграет в воротах ЦСКА в матче против «Салавата».

Армейцы сыграют с уфимской командой в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Голкипер ЦСКА Иван Просветов не попал в заявку на этот матч.

Ранее сообщалось , что вратарь 25-летний вратарь может быть обменян в московское «Динамо», хотя агент игрока опроверг эту информацию.

Изображение: t.me/cska_hockey

Агент Серебрякова и Просветова об обменах: «Выдумки журналистов и одного агента, преследующего исключительно меркантильные интересы»