Агент Просветова и Серебрякова: «Никаких обменов не будет. Все остаются в своих командах и продолжают работать, все остальное – выдумки»
Сергей Исаков высказался о будущем Ивана Просветова и Никиты Серебрякова.
Ранее были опубликованы данные о том, что 25-летний голкипер ЦСКА может перейти в «Динамо».
Также сообщалось, что Никита Серебряков покинет СКА и присоединится к армейцам в качестве возможной замены Просветову.
«Никаких обменов этих ребят не будет. Все остаются в своих командах и продолжают работать в обычном режиме. Все остальное – выдумки», – сказал представитель обоих игроков Сергей Исаков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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