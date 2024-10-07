Сергей Исаков высказался о будущем Ивана Просветова и Никиты Серебрякова.

Ранее были опубликованы данные о том, что 25-летний голкипер ЦСКА может перейти в «Динамо ».

Также сообщалось , что Никита Серебряков покинет СКА и присоединится к армейцам в качестве возможной замены Просветову .

«Никаких обменов этих ребят не будет. Все остаются в своих командах и продолжают работать в обычном режиме. Все остальное – выдумки», – сказал представитель обоих игроков Сергей Исаков .