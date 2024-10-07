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Агент Просветова и Серебрякова: «Никаких обменов не будет. Все остаются в своих командах и продолжают работать, все остальное – выдумки»

Сергей Исаков высказался о будущем Ивана Просветова и Никиты Серебрякова.

Ранее были опубликованы данные о том, что 25-летний голкипер ЦСКА может перейти в «Динамо».

Также сообщалось, что Никита Серебряков покинет СКА и присоединится к армейцам в качестве возможной замены Просветову

«Никаких обменов этих ребят не будет. Все остаются в своих командах и продолжают работать в обычном режиме. Все остальное – выдумки», – сказал представитель обоих игроков Сергей Исаков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoСКА
Сергей Исаков
logoКХЛ
logoДинамо Москва
logoНикита Серебряков
logoМатч ТВ
logoИван Просветов
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