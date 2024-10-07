Агент Серебрякова и Просветова об обменах: «Выдумки журналистов и одного агента, преследующего исключительно свои меркантильные интересы»
Сергей Исаков оценил информацию об обменах Никиты Серебрякова и Ивана Просветова.
Ранее появилась информация, что Серебряков может перейти в ЦСКА из СКА, а Просветов покинет московский клуб, и в нем заинтересовано «Динамо».
«Все это выдумки журналистов и одного агента, который преследует исключительно свои меркантильные интересы», – сказал представитель хоккеистов Сергей Исаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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