Агент Серебрякова и Просветова об обменах: «Выдумки журналистов и одного агента, преследующего исключительно свои меркантильные интересы»

Сергей Исаков оценил информацию об обменах Никиты Серебрякова и Ивана Просветова.

Ранее появилась информация, что Серебряков может перейти в ЦСКА из СКА, а Просветов покинет московский клуб, и в нем заинтересовано «Динамо».

«Все это выдумки журналистов и одного агента, который преследует исключительно свои меркантильные интересы», – сказал представитель хоккеистов Сергей Исаков.