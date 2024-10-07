  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Серебрякова и Просветова об обменах: «Выдумки журналистов и одного агента, преследующего исключительно свои меркантильные интересы»
5

Агент Серебрякова и Просветова об обменах: «Выдумки журналистов и одного агента, преследующего исключительно свои меркантильные интересы»

Сергей Исаков оценил информацию об обменах Никиты Серебрякова и Ивана Просветова.

Ранее появилась информация, что Серебряков может перейти в ЦСКА из СКА, а Просветов покинет московский клуб, и в нем заинтересовано «Динамо».

«Все это выдумки журналистов и одного агента, который преследует исключительно свои меркантильные интересы», – сказал представитель хоккеистов Сергей Исаков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoСКА
возможные переходы
Сергей Исаков
logoКХЛ
logoНикита Серебряков
logoЧемпионат.com
logoИван Просветов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Есмантович о возможном обмене Просветова: «Информация не соответствует действительности. Иван – основной вратарь ЦСКА»
9вчера, 18:40
Шевченко о Серебрякове: «В СКА с негодованием узнали о «сделке» с ЦСКА. Грешат на работу агента Никиты, который искусственно создает сложную ситуацию»
21вчера, 18:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Новиков о трансляциях НХЛ: «Было бы интересно смотреть по российскому телевидению матчи наших игроков. Через какие-то айтишные темы можно смотреть»
5 минут назад
Ковалев о Китае: «Не вижу огромного желания научиться играть в хоккей, чтобы быть на хорошем уровне. Непонятно, зачем это делается»
120 минут назад
Мишуров сделал два шатаута подряд за «Адмирал», отразив 59 бросков «Лады» в общей сложности. Вратарь арендован у «Авангарда»
332 минуты назад
38-летний Широков проводит 1000-й матч в российских чемпионатах. Лидирует Зарипов – 1324 игры
646 минут назад
«Сибирь» забила 4 гола «Ак Барсу» за 5:16 первого периода. Перед этим команда уступала 0:2, пропустив дважды от Барабанова
9сегодня, 16:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Лада» и «Адмирал» забили гол спустя 97 минут игрового времени. Сошников отличился впервые за команду Тамбиева
2сегодня, 16:38
Вратарь «Айлендерс» Сорокин должен быть готов к старту сезона НХЛ. Об этом заявил генменеджер Ламорелло
1сегодня, 16:11
«Оттава» отправила выбранного под 7-м номером на драфте Якемчука в WHL. Стэйос заявил, что решение приятно в интересах игрока
5сегодня, 15:35
Аликин пропустил 2 шайбы от «Барыса» к 10-й минуте матча. Вратаря «Автомобилиста» заменили по ходу игры второй раз в сезоне
сегодня, 15:24
Сергачев о «Юте»: «Первый раз в ситуации, когда я – единственный русский в команде, придется привыкать. В клубе много людей с опытом работы в НБА, они знают, как его использовать»
5сегодня, 15:00