Есмантович о возможном обмене Просветова: «Информация не соответствует действительности. Иван – основной вратарь ЦСКА»
Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА не обменивает Ивана Просветова.
Ранее были опубликованы данные о том, что голкипер может перейти в «Динамо».
«В ряде СМИ появилась неправдивая информация о том, что хоккейный клуб ЦСКА ведет переговоры об обмене вратаря Ивана Просветова.
Эта информация не соответствует действительности. Иван Просветов является основным вратарем ЦСКА.
Просим представителей СМИ ориентироваться только на официальную информацию, которая появляется на наших клубных ресурсах», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.
В нынешнем сезоне голкипер провел 9 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,6% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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