Есмантович о возможном обмене Просветова: «Информация не соответствует действительности. Иван – основной вратарь ЦСКА»

Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА не обменивает Ивана Просветова.

Ранее были опубликованы данные о том, что голкипер может перейти в «Динамо».

«В ряде СМИ появилась неправдивая информация о том, что хоккейный клуб ЦСКА ведет переговоры об обмене вратаря Ивана Просветова .

Эта информация не соответствует действительности. Иван Просветов является основным вратарем ЦСКА.

Просим представителей СМИ ориентироваться только на официальную информацию, которая появляется на наших клубных ресурсах», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В нынешнем сезоне голкипер провел 9 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ , одержал 3 победы, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,6% бросков.