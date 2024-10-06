  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Есмантович о возможном обмене Просветова: «Информация не соответствует действительности. Иван – основной вратарь ЦСКА»
0

Есмантович о возможном обмене Просветова: «Информация не соответствует действительности. Иван – основной вратарь ЦСКА»

Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА не обменивает Ивана Просветова.

Ранее были опубликованы данные о том, что голкипер может перейти в «Динамо».

«В ряде СМИ появилась неправдивая информация о том, что хоккейный клуб ЦСКА ведет переговоры об обмене вратаря Ивана Просветова.

Эта информация не соответствует действительности. Иван Просветов является основным вратарем ЦСКА.

Просим представителей СМИ ориентироваться только на официальную информацию, которая появляется на наших клубных ресурсах», – сказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

В нынешнем сезоне голкипер провел 9 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, одержал 3 победы, пропуская в среднем 2,94 шайбы и отражая 90,6% бросков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoЦСКА
logoКХЛ
logoИгорь Есмантович
logoЧемпионат.com
logoИван Просветов
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ванкувер» выменял Бреннстрема у «Колорадо» за Пулмэна и выбор в 4-м раунде драфта. «Эвеланш» взяли защитника с рынка
732 минуты назад
Шевченко о Серебрякове: «В СКА с негодованием узнали о «сделке» с ЦСКА. Грешат на работу агента Никиты, который искусственно создает сложную ситуацию»
648 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Возможно, рекорд Овечкина станет главным достижением российского спорта в этом веке»
7сегодня, 17:55
Михайлов о КХЛ: «5 лет назад предложил разыгрывать звание чемпиона России в чемпионате, а в плей-офф – Кубок Гагарина. На один год это приняли, а потом идею похерили»
7сегодня, 17:15
Вратарь СКА Серебряков переходит в ЦСКА («СЭ»)
63сегодня, 17:01
ЦСКА может обменять Просветова в «Динамо» («Матч ТВ»)
17сегодня, 16:50
«Сочи» обыграл минское «Динамо» (3:2), уступив по броскам 13:43. 19-летний вратарь Заврагин отразил 41 из них
11сегодня, 16:35
КХЛ. «Сочи» выиграл у «Динамо» Минск, «Нефтехимик» победил «Амур», «Динамо» Москва обыграло «Витязь»
28сегодня, 16:31
Рашевский о «Динамо»: «Мы по уши… Не буду говорить в чем. Матч с «Витязем» ничего не решает»
3сегодня, 15:59
СКА не рассматривает возвращение Заврагина из «Сочи» («ВсеПроСпорт»)
3сегодня, 15:31
Ко всем новостям
Последние новости
Мартемьянов о поражении: «У «Нефтехимика» было больше времени для подготовки. «Амуру» не хватало эмоций, сложно выигрывать с таким количеством удалений»
1сегодня, 17:41
Директор «Динамо» о Комтуа: «Ему немного не хватает «физики». С чем это связано – непонятно. Вроде бы он все сборы прошел, может, для него это тяжело»
2сегодня, 17:29
Агент Гусева про 400 передач форварда в КХЛ: «Через какие команды он проходил… Все было не так просто, пока не оказался в СКА – и оттуда уже был трамплин»
1сегодня, 16:10
Тертышный о «Тракторе как претенденте на Кубок Гагарина: «Чувствуется, мы прибавили. Второй год играем новым составом, он уже притерся. Произошли точечные усиления»
2сегодня, 15:45
Кудашов о победе над «Витязем»: «Ключевой момент – игра Моторыгина. Он подтащил в нужный момент, особенно в начале матча, когда был сумбур»
1сегодня, 14:46
Охотюк о поражениях ЦСКА: «Надо продолжать работать, выходить из этой ямы – через слюни, пот. Трудная ситуация»
1сегодня, 14:21
Гусев – 4-й хоккеист с 400 передачами в истории КХЛ. Форвард «Динамо» отстает на 60 пасов от Радулова
3сегодня, 14:10
Шипачев пропустит матч с «Сочи». Квартальнов заявил, что Вадим подвел минское «Динамо» в прошлой игре со СКА
6сегодня, 13:45
«Динамо» впервые сыграло на ноль в сезоне. Моторыгин отразил 22 броска в матче с «Витязем»
5сегодня, 13:35
Директор «Динамо» об ожиданиях от команды: «Все шло гладко, ребята немного расслабились. Мы упустили этот момент»
2сегодня, 12:51