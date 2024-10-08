Щитов о Серебрякове в СКА: «Не справился с психологическим давлением, наверное. Если он попадет в более спокойную обстановку, покажет себя с лучшей стороны»
Никита Щитов высказался о возможном уходе Никиты Серебрякова из СКА.
«Видимо, от Серебрякова ждали, что он будет играть как в «Адмирале». Наверное, он не справился с психологическим давлением.
В том году у СКА был неуверенный старт. Сейчас начали чередовать вратарей. Видимо, в Питере посчитали нужным не держать его за приличные деньги, а чтобы к ним пришел другой вратарь с более стабильной психикой.
Я думаю, что Никита не останется без работы. Это классный вратарь. Если он попадет в более спокойную обстановку, то покажет себя с лучшей стороны», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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