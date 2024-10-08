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  • Ротенберг о Серебрякове: «Найти победителей-вратарей – сложная задача. Кто выигрывал Кубки Гагарина? Федотов. Он уехал. Где Рейдеборн? Где Грубец, Сорокин? Нету. Никита в команде, дальше время покажет»
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Ротенберг о Серебрякове: «Найти победителей-вратарей – сложная задача. Кто выигрывал Кубки Гагарина? Федотов. Он уехал. Где Рейдеборн? Где Грубец, Сорокин? Нету. Никита в команде, дальше время покажет»

Роман Ротенберг высказался касательно будущего Никиты Серебрякова в СКА.

– Все хоккейное сообщество интересуется судьбой Никиты Серебрякова. Прокомментируйте его будущее.

– Все игроки, включая вратарей, у нас – просто игроки. Пять полевых, шестой вратарь, но это тоже игрок. И если мы хотим выигрывать матчи, то у нас все должны играть самоотверженно и работать на тренировках.

У нас с этого сезона тренер по вратарям Максим Анатольевич Соколов, и это сложная задача – найти победителей-вратарей. Вот Исаев в «Локомотиве» – очень сильный вратарь. Он выиграл Кубок Гагарина?

– Он лучший вратарь сезона.

 – Я говорю про победы. Давайте по факту обсуждать, сравнить хочется. Нет, я очень уважаю Исаева, он очень сильный вратарь, много в сборной играет и помогает нам всегда. Вопрос по статистике выигрышей Кубка Гагарина.

Набоков выиграл – а кто верил в него? Никто. Изначально все писали, что он слишком молодой и ничего не выиграет. Может выиграть и 19, и 20-летний вратарь. Если мы возьмем предыдущие сезоны – кто выиграл Кубки Гагарина? Иван Федотов. Где он сейчас? Уехал, к сожалению.

Где Рейдеборн? Нет его в КХЛ, да? Где Грубец? Где Сорокин? Нету. Я не смотрю на выбор лучшего игрока – это все субъективно, надо смотреть объективно. Нам нужно всем вместе готовить вратарей-победителей. Конкуренция – двигатель прогресса.

Никита Серебряков в команде, он тренируется, Максим Соколов его тренирует, готовит. А дальше время покажет, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг. 

«Не должно быть дискриминации по национальному признаку!» Ротенберг зол, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
logoМеталлург Мг
logoЛокомотив
logoСКА
logoМаксим Соколов 1972
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
logoИлья Сорокин
logoРоман Ротенберг
logoНикита Серебряков
logoШимон Грубец
logoИван Федотов
logoДаниил Исаев
logoАдам Рейдеборн
logoИлья Набоков
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