Серебряков не попал в состав СКА на матч с «Локомотивом». 20-летний Саранчук заявлен вторым вратарем, 21-летний Плешков – основной

Никита Серебряков не включен в заявку на матч против «Локомотива».

СКА опубликовал состав команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ .

В него не попал голкипер Никита Серебряков , который, как сообщалось ранее, может сменить клуб, хотя это опроверг агент хоккеиста.

В качестве стартового вратаря на лед выйдет 21-летний Артемий Плешков . Запасным голкипером заявлен 20-летний Глеб Саранчук.

В нынешнем сезоне Никита Серебряков провел 5 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 3,70 шайбы и отражая 87,4% бросков.