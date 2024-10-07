Серебряков не попал в состав СКА на матч с «Локомотивом». 20-летний Саранчук заявлен вторым вратарем, 21-летний Плешков – основной
Никита Серебряков не включен в заявку на матч против «Локомотива».
СКА опубликовал состав команды на игру Фонбет чемпионата КХЛ.
В него не попал голкипер Никита Серебряков, который, как сообщалось ранее, может сменить клуб, хотя это опроверг агент хоккеиста.
В качестве стартового вратаря на лед выйдет 21-летний Артемий Плешков. Запасным голкипером заявлен 20-летний Глеб Саранчук.
В нынешнем сезоне Никита Серебряков провел 5 матчей за СКА в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 3,70 шайбы и отражая 87,4% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал СКА
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