Панарин вернулся к тренировкам после травмы. Он планирует сыграть в первом матче «Рейнджерс» в сезоне
Артемий Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс».
В понедельник нападающий занимался с командой впервые после того, как покинул предсезонную игру из-за травмы нижней части тела 2 октября.
Игрок сообщил, что планирует сыграть в первом матче «Рейнджерс» в сезоне-2024/25. Команда сыграет против «Питтсбурга» 10 октября.
«Сейчас я чувствую себя хорошо. Надеюсь, я смогу принять участие», – сказал Артемий Панарин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: New York Post
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