Панарин вернулся к тренировкам после травмы. Он планирует сыграть в первом матче «Рейнджерс» в сезоне

Артемий Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс».

В понедельник нападающий занимался с командой впервые после того, как покинул предсезонную игру из-за травмы нижней части тела 2 октября.

Игрок сообщил, что планирует сыграть в первом матче «Рейнджерс » в сезоне-2024/25. Команда сыграет против «Питтсбурга» 10 октября.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Надеюсь, я смогу принять участие», – сказал Артемий Панарин .