Торторелла сравнил Мичкова с Панариным: «Артемию бывает трудно возвращаться назад, но он быстро включается в атаку, когда команда с шайбой. В Матвее есть что-то похожее»
Джон Торторелла сравнил Матвея Мичкова с Артемием Панариным.
«Забавно наблюдать за таким парнем, как Панарин, ему может быть немного сложно возвращаться назад, когда у команды нет шайбы, но как быстро он включается в атаку, когда ее возвращают.
Хлеб – один из лучших в этом, и я думаю, что в Мичкове есть что-то похожее», – сказал главный тренер «Филадельфии».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
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