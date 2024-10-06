Торторелла сравнил Мичкова с Панариным: «Артемию бывает трудно возвращаться назад, но он быстро включается в атаку, когда команда с шайбой. В Матвее есть что-то похожее»

Джон Торторелла сравнил Матвея Мичкова с Артемием Панариным.

«Забавно наблюдать за таким парнем, как Панарин, ему может быть немного сложно возвращаться назад, когда у команды нет шайбы, но как быстро он включается в атаку, когда ее возвращают.

Хлеб – один из лучших в этом, и я думаю, что в Мичкове есть что-то похожее», – сказал главный тренер «Филадельфии».