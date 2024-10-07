Макдэвид – топ-претендент на «Харт Трофи» по версии NHL.com. Маккиннон – 2-й, Кучеров и Мэттьюс разделили 3-е место, Овечкин выше Панарина и Капризова

Коннор Макдэвид – главный претендент на «Харт Трофи» по версии NHL.com.

Капитан «Эдмонтона» занял первое место в предсезонном опросе 16 экспертов официального сайта НХЛ .

Каждый выборщик называл пятерку претендентов на приз самому ценному игроку, внесшему наибольший вклад в успехи своей команды по итогам регулярного чемпионата, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Макдэвид получил 66 баллов при 11 первых местах. Второе место занял действующий обладатель приза Нэтан Маккиннон («Колорадо», 54 балла, 2 первых места), третье место разделили Остон Мэттьюс из «Торонто» (28, 1 первое место) и Никита Кучеров из «Тампы» (28, 1 первое место).

За ними следуют Джек Хьюз («Нью-Джерси», 16), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 11, 1 первое место), Давид Пастрняк («Бостон», 11), Стивен Стэмкос («Нэшвилл», 10), Сидни Кросби («Питтсбург», 4), Александр Барков («Флорида», 4), Александр Овечкин («Вашингтон», 3), Артемий Панарин («Рейнджерс», 2), Кирилл Капризов («Миннесота», 2), Коннор Бедард («Чикаго», 1).