Панарин занял 11-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Капризов – 19-й, Шестеркин – 22-й

Артемий Панарин занял 11-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ от The Score.

The Score продолжил публикацию рейтинга 100 лучших действующих хоккеистов в НХЛ на данный момент.

В четвертую часть списка включены игроки с 30-го по 11-е место. В нее вошли три россиянина – форварды Артемий Панарин и Кирилл Капризов, а также вратарь Игорь Шестеркин.

30. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

29. Сэм Райнхарт («Флорида»)

28. Вильям Нюландер («Торонто »)

27. Филип Форсберг («Нэшвилл»)

26. Чарли Макэвой («Бостон »)

25. Эван Бушар («Эдмонтон»)

24. Себастьян Ахо («Каролина»)

23. Джек Айкел («Вегас»)

22. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

21. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

20. Брэйден Пойнт («Тампа»)

19. Кирилл Капризов («Миннесота»)

18. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

17. Миро Хейсканен («Даллас»)

16. Мэттью Ткачак («Флорида»)

15. Роман Йоси («Нэшвилл»)

14. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)

13. Адам Фокс («Рейнджерс»)

12. Микко Рантанен («Колорадо»)

11. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников – 100-й, Малкин – 93-й

Василевский занял 52-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Стэмкос – 51-й, Сорокин – 59-й

Бобровский занял 44-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Марнер – 32-й, Сваймен – 42-й, Бедард – 47-й