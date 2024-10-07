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  • Панарин занял 11-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Капризов – 19-й, Шестеркин – 22-й
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Панарин занял 11-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Капризов – 19-й, Шестеркин – 22-й

Артемий Панарин занял 11-е место в рейтинге лучших игроков НХЛ от The Score.

The Score продолжил публикацию рейтинга 100 лучших действующих хоккеистов в НХЛ на данный момент.

В четвертую часть списка включены игроки с 30-го по 11-е место. В нее вошли три россиянина – форварды Артемий Панарин и Кирилл Капризов, а также вратарь Игорь Шестеркин. 

30. Джей Ти Миллер («Ванкувер»)

29. Сэм Райнхарт («Флорида»)

28. Вильям НюландерТоронто»)

27. Филип Форсберг («Нэшвилл»)

26. Чарли Макэвой («Бостон»)

25. Эван Бушар («Эдмонтон»)

24. Себастьян Ахо («Каролина»)

23. Джек Айкел («Вегас»)

22. Игорь Шестеркин («Рейнджерс»)

21. Элиас Петтерссон («Ванкувер»)

20. Брэйден Пойнт («Тампа»)

19. Кирилл Капризов («Миннесота»)

18. Коннор Хеллибак («Виннипег»)

17. Миро Хейсканен («Даллас»)

16. Мэттью Ткачак («Флорида»)

15. Роман Йоси («Нэшвилл»)

14. Джек Хьюз («Нью-Джерси»)

13. Адам Фокс («Рейнджерс»)

12. Микко Рантанен («Колорадо»)

11. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников – 100-й, Малкин – 93-й

Василевский занял 52-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Стэмкос – 51-й, Сорокин – 59-й

Бобровский занял 44-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по версии The Score. Марнер – 32-й, Сваймен – 42-й, Бедард – 47-й

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: The Score
рейтинги
logoНью-Джерси
logoРейнджерс
logoТоронто
logoБостон
logoТампа-Бэй
logoКаролина
logoФлорида
logoНэшвилл
logoВанкувер
logoМиннесота
logoКолорадо
logoЭдмонтон
logoДаллас
logoНХЛ
logoВегас
logoАртемий Панарин
logoРоман Йоси
logoВиннипег
logoДжей Ти Миллер
logoСэм Райнхарт
logoИгорь Шестеркин
logoВильям Нюландер
logoДжек Айкел
logoБрэйден Пойнт
logoКоннор Хеллибак
logoКирилл Капризов
logoМикко Рантанен
Себастьян Ахо
logoМэттью Ткачак
logoЧарли Макэвой
logoЭлиас Петтерссон
logoАдам Фокс
logoМиро Хейсканен
logoДжек Хьюз
logoЭван Бушар
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