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Сергачев о «Юте»: «Первый раз в ситуации, когда я – единственный русский в команде, придется привыкать. В клубе много людей с опытом работы в НБА, они знают, как его использовать»

Михайил Сергачев рассказал о том, к чему ему придется привыкать в «Юте».

26-летний защитник стал игроком «Юты» в межсезонье в результате обмена из «Тампы». В прошлом регулярном чемпионате Сергачев провел только 34 игры из-за травм.

– Ты волнуешься из-за смены команды?

– Я первый раз оказываюсь в ситуации, когда я – единственный русский в команде. К этому придется привыкать, но, надеюсь, все получится. А вообще мне в «Юте» нравится.

В клубе занято много людей с опытом работы в НБА (а это самая сильная с точки зрения организации лига в мире). Видно, что они знают, как использовать свой опыт для команды и хоккея вообще, – сказал защитник «Юты». 

Овечкин с 11 млн – второй по зарплате в сезоне среди русских. Больше только у Сергачева в «Юте»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Men Today
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