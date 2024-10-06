Сергачев о подготовке к сезону: «Не ездил в отпуск, потому что отдыхал весь прошлый чемпионат. Доволен прогрессом – снова становлюсь сильнее и набираю форму»

Михаил Сергачев рассказал о подготовке к новому сезону.

26-летний защитник стал игроком «Юты » в межсезонье в результате обмена из «Тампы». В прошлом регулярном чемпионате Сергачев провел только 34 игры из-за травм.

«Мне пришлось начать работу рано, в мае, так что у меня не было лета. Я не ездил в отпуск, потому что отдыхал практически весь прошлый сезон.

Хотя я старался кататься, тренироваться и все такое, я все равно пропустил много игр, так что начал тренировки пораньше. Вышло хорошо, мне понравилось.

Я доволен прогрессом – снова становлюсь сильнее и набираю форму», – сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев .

Овечкин с 11 млн – второй по зарплате в сезоне среди русских. Больше только у Сергачева в «Юте»