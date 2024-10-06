Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Йоси – 2-й, Хьюз – 3-й, Хедман – 5-й, Сергачев – 11-й
16 журналистов и экспертов сайта NHL.com провели голосование. Каждый из них назвал пятерку претендентов на приз лучшему защитнику регулярного чемпионата, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.
Первое место занял Кэйл Макар из «Колорадо», набрав 73 очка. Вторая позиция у Романа Йоси из «Нэшвилла», третья строчка у Куинна Хьюза из «Ванкувера».
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Кэйл Макар, «Колорадо» – 73 балла (12 первых мест);
2. Роман Йоси, «Нэшвилл» – 47 баллов (3 первых места);
3. Куинн Хьюз, «Ванкувер» – 43 балла;
4. Адам Фокс, «Рейнджерс» – 19 баллов (1 первое место);
5. Виктор Хедман, «Тампа» – 16 баллов;
6. Расмус Далин, «Баффало» – 14 баллов;
7. Миро Хейсканен, «Даллас» – 10 баллов;
8. Ноа Добсон, «Айлендерс» – 6 баллов;
9. Эван Бушар, «Эдмонтон» – 5 баллов;
10. Чарли Макэвой, «Бостон» – 4 балла.
11-13. Михаил Сергачев, «Юта», Мориц Зайдер, «Детройт», Дуги Хэмилтон, «Нью-Джерси» – 1 балл.
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