Макар – главный претендент на «Норрис Трофи» по версии сайта НХЛ. Йоси – 2-й, Хьюз – 3-й, Хедман – 5-й, Сергачев – 11-й

Кэйл Макар назван главным претендентом на «Норрис Трофи» в новом сезоне НХЛ.

16 журналистов и экспертов сайта NHL.com провели голосование. Каждый из них назвал пятерку претендентов на приз лучшему защитнику регулярного чемпионата, баллы считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял Кэйл Макар из «Колорадо», набрав 73 очка. Вторая позиция у Романа Йоси из «Нэшвилла», третья строчка у Куинна Хьюза из «Ванкувера».

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Кэйл Макар, «Колорадо» – 73 балла (12 первых мест);

2. Роман Йоси, «Нэшвилл» – 47 баллов (3 первых места);

3. Куинн Хьюз, «Ванкувер» – 43 балла;

4. Адам Фокс, «Рейнджерс» – 19 баллов (1 первое место);

5. Виктор Хедман , «Тампа» – 16 баллов;

6. Расмус Далин, «Баффало» – 14 баллов;

7. Миро Хейсканен , «Даллас» – 10 баллов;

8. Ноа Добсон, «Айлендерс» – 6 баллов;

9. Эван Бушар, «Эдмонтон» – 5 баллов;

10. Чарли Макэвой, «Бостон» – 4 балла.

11-13. Михаил Сергачев, «Юта» , Мориц Зайдер, «Детройт», Дуги Хэмилтон, «Нью-Джерси» – 1 балл.