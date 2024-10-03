Овечкин с 11 млн – второй по зарплате-2024/25 среди русских. Больше только у Сергачева в «Юте»

И здесь есть неожиданности.

Накануне мы выпустили топ самых высоких зарплат среди всех игроков НХЛ – конкретно в следующем сезоне и по кэпхиту. Пришло время для аналогичного рейтинга среди русских энхаэловцев.

Самые высокооплачиваемые россияне по кэпхиту

Топ по средней зарплате – без особых сюрпризов. Не особо следящих на НХЛ может удивить разве что присутствие Орлова и Свечникова, но оба заслужили свои контракты: Дмитрий до сих пор показывает качественную игру (а то что не всегда в топ-4 выходит – это проблемы уже «ураганов»), а Андрей – один из лидеров команды. Через год в списке гарантированно окажется Игорь Шестеркин – не исключено, что на первой строчке.

В топ-10 попали 5 нападающих, 2 защитника и 3 вратаря. Все логично: главные наши звезды – это в основном уже не слишком молодые форварды и элитные голкиперы, которые могут полностью составить тройку финалистов на «Везину» и еще парочку своих оставить за бортом.

С учетом того, что россияне представлены в НХЛ не столь богато, как, например, канадцы, топ набрался достойный. Первые пять позиций – из прошлой таблицы, шестой – Валерий Ничушкин, который начнет сезон позже остальных из-за программы помощи. За ним – Малкин, один из лидеров «Сент-Луиса» Бучневич, получивший новое начало в «Калгари» Кузьменко и Барбашев из первого звена «Вегаса». У всех кэпхиты от $5 млн, все играют в топ-6 своих команд – и это отличный показатель: по защитникам и вратарям такого не будет.

Защитник – уже давно проседающая позиция в российском хоккее. Хуже ситуация, вероятно, только с центрфорвардами. На топ-10 без учета контрактов новичка набралось с трудом:

● По Сергачеву и Орлову все изначально понятно – оба чемпионы и железные игроки топ-2/топ-4 для любой команды лиги. Проворов на виду с самого начала карьеры. Гавриков – шикарный домосед. Задоров – один из лучших снайперов-защитников НХЛ. Нахождение в топ-5 каждого из них вполне оправданно.

● А вот остальной список было бы сложновато назвать по памяти. Любушкин часто меняет клубы и практически всегда подписывается на один год, но теперь за него можно от души порадоваться: и насыпали прилично, и срок – три года. За ним – Егор Замула, лишь в прошлом сезоне ставший основным в «Филадельфии». Замыкает десятку Даниил Мироманов, который играл бы в основе любой команды НХЛ, кроме «Вегаса», потому что защитников там столько, что хоть мариновать. В «Калгари» Мироманов наконец-то получил шанс, которого давно заслуживал – осталось только обойтись без травм.

Первые четыре строчки у вратарей очевидны. Все они присутствовали в топ-10 среди всех киперов лиги, они признанные звезды, а вот дальше нужно угадывать.

● Пятым оказался Георгиев – совершенно заслуженно: Александр – безоговорочный стартовый голкипер «Колорадо». В прошлом сезоне он стал вторым по матчам в лиге в старте (после Юусе Сароса) и лучшим – по победам. Следующим летом у Георгиева истекает контракт – он вряд ли поднимется выше по позициям (Шестеркин, вероятно, заберется за 11+, а Сорокин получает элитные для вратаря деньги), но явно вырастет в зарплате.

● После Георгиева расположился Иван Федотов, и его $3,28 млн – пока огромный аванс. В НХЛ у него всего 3 матча, но для «Филадельфии», очевидно, было очень важно показать, насколько она в него верит. Иван обогнал даже опытного и проверенного Семена Варламова – ветеран отстал больше чем на полмиллиона.

● Правда, сам Семен на еще большую сумму оторвался от Петра Кочеткова, который имеет все шансы стать основным в «Каролине». У Петра скромные $2 млн на еще три сезона – с учетом качества игры россиянина кажется, что он продешевил.

● Немного отстал Илья Самсонов. «Вегас» дал ему отличный шанс на возрождение – качество игры «Найтс» в обороне и способность команды делать вратарей лучше, чем они есть, способны вернуть Илью на прежний уровень, даже несмотря на статус бэкапа.

● А замыкает десятку Даниил Тарасов – бэкап Элвиса Мерзликина в «Коламбусе». С учетом, что вратарей в НХЛ сейчас всего 73, уже здорово, что набралась десятка, причем без контрактов новичка. У Тарасова есть ближайший сезон, чтобы доказать, что он достоин большего, чем пост второго номера и $1,05 млн в год.

Самые высокооплачиваемые россияне по зарплате в сезоне-2024/25

● Восемь имен из десяти в топ-10 по кэпхиту попали и сюда. Выпали Бобровский (хотя по средней зарплате контракта он вообще-то на второй позиции) и Орлов. Вместо них – Проворов и Валерий Ничушкин. Валерий в праймовом возрасте, «Колорадо» ждал, что сейчас Ничушкин проведет лучшие годы карьеры – но пока с этим неувязочка, хотя плей-офф-2024 Вэл и начал ярче некуда (9 шайб в 8 матчах).

● Удивительно: у нас столько нападающих на ведущих ролях, а больше всех заработает Овечкин, третий в списке самых великовозрастных полевых прямо сейчас. За ним – все те же девять оставшихся игроков из топа по кэпхиту, но в другом порядке. Кучеров упал на пятую позицию, Бучневич с Малкиным поменялись местами. Ни у кого зарплата не отличается от кэпхита больше чем на $2 млн: самый большой разрыв – у Ничушкина: $1,875 млн.

● И здесь все те же фамилии, что в топе по кэпхитам. Вся десятка сохранилась – только две пары поменялись местами. Любопытно только, что Проворов, который в этом рейтинге второй с $8,63 млн, с таким кэпхитом был бы выше Сергачева в той таблице – у Михаила всего $8,5 млн. Мироманов вновь последний в десятке – и кэпхит у Даниила равен зарплате ($1,25 млн).

И здесь сохранились все десять, но вновь с перестановками. На пятом месте теперь не Георгиев, а – внезапно – Иван Федотов, который за «Филадельфию» не провел не то что ни одного полного сезона – ни одного даже полного месяца. Иван заработает $3,28 млн за регулярку-2024/25 – это огромный аванс.

После него – Георгиев, у которого кэпхит выше зарплаты в сезоне-2024/25, за ним Варламов с идентичными реальной и средней зарплатами. Последний в топе – вновь Даниил Тарасов, но в этом сезоне он получит на $300 тыс больше, чем в среднем по контракту.

Денежные вопросы давно ставят крупные проблемы перед генменеджерами. Не деньги играют в хоккей, но именно они приведут состав к тому виду, в котором он станет чемпионским. А выявление нового чемпиона стартует уже 4 октября – матчем «Нью-Джерси» – «Баффало» в Праге.

Фото: East News