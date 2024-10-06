  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сергей Светлаков: «Овечкин – один из крутейших профессионалов нашего времени. За его гонкой смотрит не просто Россия и клуб, а весь мир»
0

Сергей Светлаков: «Овечкин – один из крутейших профессионалов нашего времени. За его гонкой смотрит не просто Россия и клуб, а весь мир»

Сергей Светлаков высказался о профессионализме Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

«Очень в это верю. Мы знакомы. Саша – прекрасный человек. Один из крутейших профессионалов нашего времени. Уникальный атлет.

За его гонкой смотрит не просто Россия и клуб, а весь мир. Будем надеяться, что ему хватит сил, здоровья и в каком-то смысле удачи.

Потому что форма, в которой тот пребывает, потрясает», – сказал актер Сергей Светлаков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Ягр о том, может ли вернуться в НХЛ: «У меня была очередь – хочу сказать лиге спасибо. Они сделали меня тем, кем я являюсь сейчас»
353 минуты назад
«Айлендерс» поместили Энгвалла на драфт отказов. Контракт форварда с кэпхитом 3 млн долларов действует до 2030 года
8сегодня, 19:10
Есмантович о возможном обмене Просветова: «Информация не соответствует действительности. Иван – основной вратарь ЦСКА»
4сегодня, 18:40
«Ванкувер» выменял Бреннстрема у «Колорадо» за Пулмэна и выбор в 4-м раунде драфта. «Эвеланш» взяли защитника с рынка
10сегодня, 18:26
Шевченко о Серебрякове: «В СКА с негодованием узнали о «сделке» с ЦСКА. Грешат на работу агента Никиты, который искусственно создает сложную ситуацию»
9сегодня, 18:10
Дмитрий Губерниев: «Возможно, рекорд Овечкина станет главным достижением российского спорта в этом веке»
13сегодня, 17:55
Михайлов о КХЛ: «5 лет назад предложил разыгрывать звание чемпиона России в чемпионате, а в плей-офф – Кубок Гагарина. На один год это приняли, а потом идею похерили»
7сегодня, 17:15
Вратарь СКА Серебряков переходит в ЦСКА («СЭ»)
66сегодня, 17:01
ЦСКА может обменять Просветова в «Динамо» («Матч ТВ»)
20сегодня, 16:50
«Сочи» обыграл минское «Динамо» (3:2), уступив по броскам 13:43. 19-летний вратарь Заврагин отразил 41 из них
14сегодня, 16:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Калгари» поместил Пеллетье на драфт отказов, «Торонто» – Мюррея, «Ванкувер» – Бреннстрема, «Оттава» – Годетта
129 минут назад
Тренер «Авангарда» Завьялов: «Существуют нюансы, которые нужно подправить в обороне и игре в меньшинстве. Мы много пропускаем»
сегодня, 19:20
«Каролина» не предложила Сэму Ганье полноценный контракт после просмотра
2сегодня, 18:55
Мартемьянов о поражении: «У «Нефтехимика» было больше времени для подготовки. «Амуру» не хватало эмоций, сложно выигрывать с таким количеством удалений»
1сегодня, 17:41
Директор «Динамо» о Комтуа: «Ему немного не хватает «физики». С чем это связано – непонятно. Вроде бы он все сборы прошел, может, для него это тяжело»
2сегодня, 17:29
Агент Гусева про 400 передач форварда в КХЛ: «Через какие команды он проходил… Все было не так просто, пока не оказался в СКА – и оттуда уже был трамплин»
1сегодня, 16:10
Тертышный о «Тракторе как претенденте на Кубок Гагарина: «Чувствуется, мы прибавили. Второй год играем новым составом, он уже притерся. Произошли точечные усиления»
2сегодня, 15:45
Кудашов о победе над «Витязем»: «Ключевой момент – игра Моторыгина. Он подтащил в нужный момент, особенно в начале матча, когда был сумбур»
1сегодня, 14:46
Охотюк о поражениях ЦСКА: «Надо продолжать работать, выходить из этой ямы – через слюни, пот. Трудная ситуация»
1сегодня, 14:21
Гусев – 4-й хоккеист с 400 передачами в истории КХЛ. Форвард «Динамо» отстает на 60 пасов от Радулова
4сегодня, 14:10