Сергей Светлаков: «Овечкин – один из крутейших профессионалов нашего времени. За его гонкой смотрит не просто Россия и клуб, а весь мир»
Сергей Светлаков высказался о профессионализме Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.
«Очень в это верю. Мы знакомы. Саша – прекрасный человек. Один из крутейших профессионалов нашего времени. Уникальный атлет.
За его гонкой смотрит не просто Россия и клуб, а весь мир. Будем надеяться, что ему хватит сил, здоровья и в каком-то смысле удачи.
Потому что форма, в которой тот пребывает, потрясает», – сказал актер Сергей Светлаков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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