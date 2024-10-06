Сергей Светлаков: «Овечкин – один из крутейших профессионалов нашего времени. За его гонкой смотрит не просто Россия и клуб, а весь мир»

Сергей Светлаков высказался о профессионализме Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

«Очень в это верю. Мы знакомы. Саша – прекрасный человек. Один из крутейших профессионалов нашего времени. Уникальный атлет.

За его гонкой смотрит не просто Россия и клуб, а весь мир. Будем надеяться, что ему хватит сил, здоровья и в каком-то смысле удачи.

Потому что форма, в которой тот пребывает, потрясает», – сказал актер Сергей Светлаков.