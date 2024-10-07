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Тюкавин о погоне Овечкина за Гретцки: «Надеемся, все получится. Мы все за него болеем и переживаем»

Константин Тюкавин надеется, что Александр Овечкин побьет рекорд по голам в НХЛ.

Получится ли у него уже в этом сезоне побить рекорд?

– Мы все болеем и переживаем за Овечкина. Надеемся, что все получится. Желаю ему удачи, – сказал нападающий футбольного «Динамо».

Овечкин занимает второе место в списке снайперов за всю историю НХЛ – 853 шайбы. На первом месте – Уэйн Гретцки (894).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoВашингтон
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoДинамо Москва
logoНХЛ
logoКонстантин Тюкавин
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