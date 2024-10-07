Константин Тюкавин надеется, что Александр Овечкин побьет рекорд по голам в НХЛ.

– Получится ли у него уже в этом сезоне побить рекорд?

– Мы все болеем и переживаем за Овечкина. Надеемся, что все получится. Желаю ему удачи, – сказал нападающий футбольного «Динамо ».

Овечкин занимает второе место в списке снайперов за всю историю НХЛ – 853 шайбы. На первом месте – Уэйн Гретцки (894).