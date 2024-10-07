Тюкавин о погоне Овечкина за Гретцки: «Надеемся, все получится. Мы все за него болеем и переживаем»
Константин Тюкавин надеется, что Александр Овечкин побьет рекорд по голам в НХЛ.
– Получится ли у него уже в этом сезоне побить рекорд?
– Мы все болеем и переживаем за Овечкина. Надеемся, что все получится. Желаю ему удачи, – сказал нападающий футбольного «Динамо».
Овечкин занимает второе место в списке снайперов за всю историю НХЛ – 853 шайбы. На первом месте – Уэйн Гретцки (894).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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