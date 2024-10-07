Ковалев об Овечкине: «Умеет забивать голы, знает точку, откуда много шайб забросил. Дацюк, Малкин лучше оснащены технически, могут создать непредсказуемый момент из ничего»

Алексей Ковалев оценил стиль игры Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.

– На ваш взгляд, насколько способен Александр Овечкин приблизиться к рекорду Гретцки в этом сезоне?

– Он не так далеко. Понятно, что его карьера уже подходит к концу, и он наверняка уже сам устал готовиться постоянно к сезону…

Я думаю, что Сане нужно просто сконцентрироваться на следующих двух сезонах, чтобы забить по 30 голов, как он делал раньше. Сейчас ему нельзя успокаиваться и думать, что будет постепенно доходить, по 10-15 голов забивать.

Потому что никогда не знаешь, что будет дальше, не дай бог, травмы или еще что-то не даст возможность побить рекорд. Поэтому мы все, конечно, надеемся, что он это сделает.

– Некоторое время назад много обсуждали ваше высказывание про Овечкина, что бросок – это не уникально…

– Если меня спрашивают про игру Овечкина, то отвечу, что Саня умеет забивать голы и знает свою точку, оттуда он много шайб забросил. Но когда есть вопрос по техническим данным, то есть игроки, которые лучше оснащены в этом плане – Дацюк , Малкин.

Если меня спросят, какие хоккеисты мне нравятся, то я, конечно, выберу тех, кто ближе ко мне по индивидуальному стилю, кто может создать непредсказуемый момент из ничего. Поэтому я все время говорю, что мне импонируют такие игроки, как Малкин и Дацюк.

Мне нравится, когда люди делают вещи, которые никто не ждет. Каждый раз человек выходит на лед, и никогда не знаешь, что он сейчас может сделать с шайбой.

А люди могут придираться к любым словам. Я всегда был за русских игроков, чтобы наши ребята побивали рекорды и становились лучшими, чтобы мы гордились ими. У меня никогда не было зависти.

С кем-то удалось вместе поиграть, с кем-то – нет, но мы всегда держимся вместе, всегда друг за друга радуемся. Стиль Овечкина может не нравиться, но он забивает голы и показывает, насколько сильны русские хоккеисты в другой стране.

Если он побьет рекорд, это будет большой плюс для нашего хоккея. В НХЛ будет не канадец Гретцки, который забил больше всех голов за карьеру, а наш русский человек. Думаю, если Саня побьет этот рекорд, то он больше никому не покорится, – сказал олимпийский чемпион, тренер «Спартака» Алексей Ковалев .