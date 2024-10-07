Депутат Журова об Овечкине: «Будет играть, пока не побьет рекорд Гретцки, столько лет уже щелкает голы. Если бы не это, Саша бы думал о том, чтобы трансформировать деятельность во что-то другое»
Светлана Журова уверена, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки – 894 гола.
«Конечно, буду следить за погоней Саши за рекордом. Возможно, если бы не эта история, он бы уже всерьез думал о том, чтобы трансформировать свою деятельность во что-то другое.
Но уверена, что он будет играть до тех пор, пока не побьет рекорд Гретцки. Какие-то отдельные матчи, наверное, я буду смотреть, а за статистикой уж точно буду регулярно смотреть.
Есть все предпосылки к тому, чтобы он покорил это достижение, он уже столько лет щелкает эти голы», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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