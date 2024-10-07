Ротенберг о 200-м матче в КХЛ: «По победам во главе СКА я уступаю только легендам – Михайлову и Пучкову. Для них хоккей – дело всей жизни, рад, что могу сказать то же и о себе»

Роман Ротенберг отреагировал на поздравления с достижением отметки 200 игр в КХЛ.

Сегодня петербургский клуб сыграет с «Локомотивом» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19:30 по московскому времени.

Этот матч станет для Романа Ротенберга 200-м по счету в КХЛ в качестве главного тренера СКА.

По количеству матчей за карьеру нынешний главный тренер петербуржцев (199) занимает четвертое место в истории клуба. Впереди только Валерий Шилов (236), Николай Пучков (507) и Борис Михайлов (630).

По количеству побед Ротенберг занимает третье место – 133, впереди Пучков (193) и Михайлов (238).

«Спасибо всем за поздравления с важной датой – 200 матчей в качестве главного тренера СКА. Это серьезный рубеж, хотя, если честно, матчей было гораздо больше – и в качестве генерального менеджера, и вице-президента.

Впереди много работы, ведь самое важное в хоккее – не останавливаться на достигнутом, всегда стремиться к большему. Без желания побеждать ни одна команда не будет успешной, и мы стремимся поддерживать в игроках этот огонь. Единый коллектив, единый кулак – только шаг за шагом мы можем идти к нашей цели.

Сегодня увидел статистику, что по победам в качестве главного тренера СКА я уступаю только нашим легендам – Борису Петровичу Михайлову и Николаю Георгиевичу Пучкову. Для них хоккей – дело всей жизни, и я рад, что то же самое могу сказать и о себе.

Каждая тренировка, каждый матч, каждая минута, посвященная работе – это большое счастье, и при этом огромная ответственность.

Все вместе мы будем работать на максимуме, чтобы достигать самых высоких целей и радовать наших болельщиков. Это то, для чего мы все пришли в хоккей и то, к чему стремимся каждый день», – написал в соцсетях главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Изображение: t.me/rotenberg81