Важное в КХЛ за неделю: СКА – сборная Бразилии, рекордный разгром и странная история с вратарями

Собрали главное.

Завершилась пятая неделя регулярки-2024/25 в КХЛ . Наверное, вы уже привыкли к нашим традиционным материалам. Напомним для широкой публики: каждый понедельник мы собираем в одном посте все основное, что произошло в лиге. Любые дополнения и пожелания только приветствуются. Оставляйте комментарии и обсуждайте новости российского хоккея.

Ниже – авторское восприятие. Такой КХЛ увидели мы.

Лучшие клубы: прогресс «Металлурга» и резкий взлет «Сочи»

● Кажется, действующий чемпион постепенно налаживает игру. «Металлург» впервые со старта регулярки выдал три победы подряд. Обыграны «Лада» (2:1), ЦСКА (7:0) и «Спартак» (5:2).

● «Трактор» после 12 игр идет первым на Востоке (18 очков). Команда Бенуа Гру успешно съездила на выезд в Москву. Там случились победы над «Спартаком» (3:2, бул), «Динамо» (4:1) и ЦСКА (4:0).

● Неожиданно в список лучших команд попал «Сочи». Клуб все еще находится на последнем месте Запада, но на прошлой неделе выдал яркую домашнюю серию. В нее вошли матчи с «Северсталью» (1:0), «Адмиралом» (5:0) и минским «Динамо» (3:2).

Худшие клубы: «Барысу» не помогают изменения, «Адмирал» быстро повалился

● В таблице мы не учитывали результат «Салавата», который на прошлой неделе провел всего одну игру с «Куньлунем» (2:5) и не набрал в ней очков.

● «Барыс» поменял главного тренера и подписал новых игроков, но продолжает проигрывать. При этом во всех играх команда много пропускает и совсем мало забивает. По-настоящему разгромным вышел матч с «Торпедо» (1:10).

● «Адмирал» набрал одно очко за счет поражения «Ладе» (0:1, бул). Но вот минскому «Динамо» (2:7) и «Сочи» (0:5) команда Тамбиева проиграла совсем без шансов.

● «Автомобилист» провел всего два матча, где в овертайме уступил «Локомотиву» (0:1 ОТ) и уже в основное время «Сибири» (0:4). Команда Заварухина потеряла лидерство на Востоке (2-е место, 16 очков), но в целом у нее мало что изменилось.

Топ-5 звезд: легионер «Авангарда», защитник «Магнитки» и капитан «Ак Барса»

1. Тревор Мерфи, «Сибирь» . В бомбардирском топе КХЛ появились новые лидеры. Мерфи не только закрепился первым среди защитников, но и стал лучшим среди всех хоккеистов лиги (14 очков, 3+11). В последней игре с «Автомобилистом» (4:0) он забил и отдал передачу – так Мерфи набрал очки в 8-й игре подряд. Прямо сейчас Тревор занимает первое место среди бомбардиров вместе с нападающим «Трактора» Максимом Шабановым (6+8).

2. Никита Михайлис, «Металлург» . Спад действующего чемпиона напрямую зависел от показателей его лидеров. Михайлис доказал это на собственном примере. Никита девять игр подряд не набирал очков, сделав еще в начале сентября две передачи со СКА (5:4 ОТ). В трех играх на неделе Михайлис дважды отметился дублем, а в матче с ЦСКА (7:0) еще и оформил ассистентский хет-трик.

3. Валерий Орехов, «Металлург». Неожиданным героем побед команды Разина стал защитник Валерий Орехов. Его вряд ли назовешь результативным игроком – личным рекордом стали 14 очков в прошлой регулярке. При этом Орехов провел яркий матч с ЦСКА (7:0), в котором сделал дубль и отдал две передачи. Со «Спартаком» (5:2) он же опять оформил дубль из ассистов.

4. Райан Спунер, «Авангард» . Нападающего вернули в команду, хотя «Авангард» неожиданно не продлил его прошлой весной. Спунер впервые в этом сезоне сыграл в матче с «Сибирью» (3:2) и сразу же забил победный гол за 1:23 до конца. Всего после возвращения у него уже набралось 6 (1+5) очков.

5. Дмитрий Яшкин, «Ак Барс». Капитан казанской команды прервал десятиматчевую результативную серию со старта сезона. Подвела игра с «Амуром» (1:2), в которой Яшкин впервые не отметился в протоколе. В остальном Дмитрий по-прежнему идет одним из лучших бомбардиров «Ак Барса» – 10 (6+4) очков в 11 играх.

Яркий матч: «Торпедо» по всем параметрам разгромило «Барыс»

10:1 – уникальный счет. Интересно, что все 10 шайб в составе «Торпедо» забросили разные хоккеисты. В КХЛ нижегородский клуб никогда не выигрывал так крупно. До этого рекордной считалась встреча с «Витязем» (9:1) в 2012 году. Игорь Ларионов проговорил важное: «Хочу поблагодарить болельщиков «Барыса», которые остались до конца, и которым понравился этот спектакль».

Гол: судьи засчитали шайбу «Металлурга», а потом сразу же изменили решение

ЦСКА разгромно проиграл «Металлургу» (0:7), но все могло быть еще мощнее. В первом периоде счет как бы открыл Андрей Козлов. Он реализовал большинство, но от тренеров ЦСКА сразу поступил запрос на пересмотр момента. Они нашли офсайд при входе в зону. Момент спорный со всех повторов, а судьи добавили интереса. Объявление итогового решения: «Хороший гол».

Объявление через секунду: «Поправка. Вне игры – гола нет».

Цифра: 1 шайба за матч – даже с серией буллитов

«Лада» обыграла «Адмирал» (1:0, бул). Такого в российском хоккее не было давно – команды реально забили всего один гол. Основное время завершилось со счетом 0:0. В овертайме шайб не было, а в серии буллитов команды собрали по шесть нереализованных попыток подряд. На седьмом заходе отличился Иван Романов, а Павел Шэн собственный бросок запорол.

У вратарей Владислава Подъяпольского («Лада») и Андрея Мишурова («Адмирал») набралось по 37 сэйвов.

Трансфер: топ-клубы чуть не обменялись вратарями, но ничего не произошло

Человек-мем Хантер Миска пролетел мимо заявки «Динамо» на игру с «Витязем» (3:0). Параллельно везде мелькали слухи о переходах вратарей. Якобы Иван Просветов чуть не уехал из ЦСКА в «Динамо», а на его место уже подписывался Никита Серебряков (СКА). Инсайдеры фактически подтверждали эти трансферы, но сами же все переиграли за считанные часы.

Никита Серебряков пока остается в СКА – в «Динамо» сам он не попадет из-за регламента, а усиливать принципиального соперника по армейскому дерби клуб не собирается. Игорь Есмантович тут же опроверг и уход Просветова – назвал его основным вратарем ЦСКА. Хантер Миска пока тоже числится в команде, хотя его место временно занимал голкипер из ВХЛ.

Ротенберг недели: «Нет предела совершенству. Знаете, как у сборной Бразилии по футболу»

СКА обыграл минское «Динамо» (3:0) и проиграл «Северстали» (4:5). Защитник Тони Деанджело по-прежнему набирает очки. Во встрече с Череповцом он отметился первым голом в КХЛ. От проблем с игрой в обороне СКА это не избавляет. Роман Ротенберг их признает, но выступает в привычном стиле. Он часто сравнивает СКА с футбольными клубами – пришло время сборных.

Вот его характеристика игры с «Северсталью»: «Постараемся сыграть еще лучше. Нет предела совершенству. Знаете, как у сборной Бразилии по футболу – они могут забить и 10 голов. Главное не пропускать. Обе команды будут к этому стремиться. Все понимают, что мы можем забить 10-15 голов друг другу. Главное, как наши ребята сыграют в обороне».

«Здрав будь, боярин!» Стиль матча КХЛ – с богатырями и ретроавтомобилем

Два ярких сэйва в дерби: вратарь «Динамо» потерял ловушку, защитник сыграл коньками на линии

Фото: ХК СКА ; Alexander Kulebyakin/Global Look Press