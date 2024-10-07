Ротенберг поздравил Путина с 72-летием: «Настоящий спортсмен, вожак, капитан всех россиян. Он вывел страну из кризиса 90-х, вернул былую славу. Ваши победы – это победы России!»

Роман Ротенберг поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

«Сегодня 72-й день рождения отмечает наш лидер, капитан всех россиян Владимир Владимирович Путин! С радостью поздравляю его с праздником! Прошлой весной хоккеисты и тренеры СКА имели огромную честь и радость встретится с президентом.

Могу сказать, что у Владимира Владимировича потрясающая харизма. Общение с ним помогает настроиться на решение самых сложных задач, дает энергию для развития, прогресса и больших побед.

Владимир Путин вывел Россию из кризиса 1990-х, помог нашей экономике развиваться, вернул стране былую славу, заставил всех считаться с мнением нашего народа.

Владимир Владимирович – настоящий спортсмен, который всегда бьется за победу до конца, ему не чужд командный дух, он настоящий вожак и капитан. Только благодаря усилиям Владимира Путина Россия смогла принять Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, чемпионаты мира по хоккею.

Свободное от политических предрассудков мировое сообщество знает, что нашей стране можно доверить любое мероприятие, любое дело – она его выполнит с честью.

Огромное Вам спасибо, Владимир Владимирович, за нашу жизнь, за наши общие успехи и победы! Долгих лет жизни, крепкого здоровья, радости каждый день и пусть сбываются все Ваши планы! Ваши победы – это победы России!» – написал в соцсетях главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Ротенберг о встрече СКА с Путиным и Лукашенко: «Уникальное событие – такого не было ни у кого и вряд ли повторится. Слова мотивации будут с игроками на всю жизнь, помогут выигрывать»