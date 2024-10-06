Плющев о «Тракторе»: «Гру знаком с культурой советского и российского хоккея. Он не стал ничего ломать и хорошо вписался в структуру клуба»

Владимир Плющев высказался о работе Бенуа Гру в «Тракторе».

Челябинская команда под руководством канадского специалиста идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 18 очков за 12 матчей.

«Самое главное – Гру не стал ничего глобально ломать, менять после прихода. Думаю, он знаком с культурой советского и российского хоккея. И сумел использовать те хорошие качества, которые есть у команды на данный момент.

Вряд ли он уже познакомился со всеми нюансами, но, по крайней мере, «Трактор » на этом этапе сезона выглядит очень неплохо.

Пока можно сказать, что Гру хорошо вписался в структуру хоккея и конкретно своего клуба», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Плющев о 0:11 за 2 матча у ЦСКА: «Проблемы серьезные, кризис будет продолжаться – как в команде, так и в клубе. Эту ситуацию нельзя переломить двумя росчерками или штрихами»