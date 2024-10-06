Плющев о «Тракторе»: «Гру знаком с культурой советского и российского хоккея. Он не стал ничего ломать и хорошо вписался в структуру клуба»
Челябинская команда под руководством канадского специалиста идет на первом месте в Восточной конференции, набрав 18 очков за 12 матчей.
«Самое главное – Гру не стал ничего глобально ломать, менять после прихода. Думаю, он знаком с культурой советского и российского хоккея. И сумел использовать те хорошие качества, которые есть у команды на данный момент.
Вряд ли он уже познакомился со всеми нюансами, но, по крайней мере, «Трактор» на этом этапе сезона выглядит очень неплохо.
Пока можно сказать, что Гру хорошо вписался в структуру хоккея и конкретно своего клуба», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Плющев о 0:11 за 2 матча у ЦСКА: «Проблемы серьезные, кризис будет продолжаться – как в команде, так и в клубе. Эту ситуацию нельзя переломить двумя росчерками или штрихами»
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