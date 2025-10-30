Кудашов о 3:0 с «Северсталью»: «То, что найдена форма, – надо отдать должное ребятам. Пакетт всегда играет жестко, в «Динамо» есть поощрения, штрафы, разберем каждый эпизод»

Алексей Кудашов высказался о победе «Динамо» над «Северсталью» (3:0).

В третьем периоде матча FONBET КХЛ 14 минут штрафа получил нападающий бело-голубых Седрик Пакетт после драки с Иваном Подшиваловым – за грубость, оскорбление судей и неспортивное поведение.

– Самоотдача, самоотверженность и правильная игра принесли результат.

– В выездной серии пропустили одну шайбу. Нашли идеальную форму?

– То, что найдена форма, – надо отдать должное всем ребятам.

– Будете вызывать из молодежки кого‑то вместо травмированных?

– У нас все в молодежке, но есть достаточное количество игроков, чтобы играть.

– Насколько стабильна система игры?

– Нестабильна. Есть база. Я не сторонник выйти на озеро и играть как получится. Наши ребята тоже давно поняли, что лучше играть по каким‑то правилам.

– Что сказал Пакетт судьям, как оцените его удаление?

– Не слышал, что он сказал. Были эмоции.

– Будет ли игрок оштрафован?

– У нас есть внутренние поощрения, штрафы, разберем каждый эпизод, посмотрим. Понимаем, что Пакетт у нас отдается игре, всегда играет жестко, иногда на грани правил. Не осуждаю судей, но не всегда он совершает нарушение правил.

Ранее были О’Делл, Комтуа – они тоже жесткие игроки, иногда их удаляют за жесткость. Я не осуждаю ни судей, никого, чтобы штрафы не прилетели. Но так как в лиге становится меньше силовых приемов, за них удаляют, – сказал главный тренер «Динамо ».